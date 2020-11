Lettre du jour – Des chiffres qui interpellent Courrier des lecteurs

Lucien Fortunati

Conches, 20 novembre

Aujourd’hui, les États-Unis comptabilisent 253’000 morts du coronavirus. Pour une population de 328 millions, le taux de mortalité s’élève à 770 morts pour un million. Les États-Unis, avec un très grand potentiel scientifique, technologique et thérapeutique, détiennent la plus grande mortalité dans le macabre classement par pays. Les pays européens, dont la Suisse avec environ 500 morts pour 1 million, talonnent les États-Unis.

À l’autre bout de ce classement, les pays les moins touchés sont: Haïti, le pays le plus pauvre de la planète, avec 21 morts, Cuba, sous embargo, avec 12 morts, et le gagnant est… Madagascar, avec 10 morts pour un million.

Ainsi, la mortalité dans ce pays pauvre avec des structures sanitaires rudimentaires est 77 fois plus faible qu’aux États-Unis! Certes, certains relativiseront ces chiffres en évoquant la fiabilité du décompte, l’insularité, les classes d’âge et divers paramètres de conditions de vie. Cependant, ils n’arriveront jamais à justifier un tel écart.

Devant un tel constat, il faut s’interroger sur notre extrême fragilité et remettre en cause notre mode de vie et notre obsession à tout vouloir contrôler. La consommation délirante de médicaments, la multiplicité des actes médicaux et chirurgicaux, la phobie bactérienne, la vaccination forcenée et notre alimentation issue de l’agrochimie et de l’élevage intensif ne seraient-ils pas responsables de notre piètre résistance au virus?

Notre consumérisme débridé, notre avidité et notre irresponsabilité environnementale contribuent aussi à détruire le climat, la biodiversité et, en corollaire, notre contexte vital.

Comme notre empreinte sur la planète est cent fois plus importante que celle d’un Malgache, il nous incombe de réagir. Le vote du 29 novembre nous en donne l’occasion en demandant à nos entreprises multinationales d’être responsables. Cette exemplarité sera payante à long terme et fera honneur à notre pays.

Daniel Fortis