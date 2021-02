Repérer le virus à la truffe – Des chiens suisses sur la piste du Covid Le meilleur ami de l’homme a du nez: il est capable de renifler les traces du virus. Verra-t-on bientôt des chiens entraînés à Genève, en action dans nos aéroports et nos gares? Pia Andrée Wertheimer

Selon un médecin des HUG, les chiens représentent «un moyen de détection alternatif peu coûteux, relativement simple et sympathique». Getty Images

On rencontre déjà des chiens dépistant le coronavirus dans certains aéroports à l’étranger. Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) lancent avec l’armée suisse et le Service de sécurité des Nations Unies un projet similaire. Trois chiens vont être entraînés en Suisse. Pour le Dr Manuel Schibler, médecin adjoint en maladies infectieuses aux HUG, ces chiens représentent «un moyen de détection alternatif peu coûteux, relativement simple et sympathique». Ils sont capables de reconnaître rapidement des gens contaminés avant qu’ils ne développent des symptômes.