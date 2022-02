Lettre du jour – Des chevaux et des hommes Opinion Courrier des lecteurs

STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Confignon, 8 février

Le canton de Genève et ses alentours français constituent une des régions les plus cavalières d’Europe. Ces vingt dernières années, de nombreuses écuries s’y sont développées. L’engouement pour les sports équestres est bien là, stimulé il est vrai par des conditions économiques plutôt favorables. […]

Cependant, l’équitation reste un sport qui n’est pas à la portée de toutes les bourses. Les nombreuses écuries évoquées plus haut accueillent principalement des cavaliers amateurs propriétaires de leurs chevaux. Sur un autre plan, des écuries disposent de poneys pour permettre à des enfants de débuter dans des conditions adaptées à leur âge.

Mais qu’en est-il pour celles et ceux, jeunes et moins jeunes, qui souhaitent s’initier à ce sport ou qui, pour les moins jeunes, envisagent de s’y remettre après une période d’interruption?

Il se trouve que sur le sol genevois, rares sont les structures permettant une telle démarche. Une école d’équitation nécessite, comme son nom l’indique, des chevaux d’école, autrement dit une cavalerie adaptée à différents niveaux potentiels. Et la qualité de celle-ci repose sur des professionnels chargés de la maintenir au meilleur de sa forme. Ce sont évidemment ces mêmes professionnels qui organisent l’enseignement et accompagnent la clientèle dans sa progression.

D’une première longe à des premiers cours en petits groupes, d’une première balade bien encadrée au franchissement des premiers obstacles sur une carrière, que de premières réussies grâce à l’expertise d’une équipe de professionnels expérimentée et stimulante!

Le manège de Meyrin répond pleinement à ces exigences. Sa disparition constituerait un vrai dommage pour notre canton. Situé au cœur d’une dynamique commune, il témoigne justement de l’ouverture de celles et ceux qui l’administrent et qui ont su jusqu’à présent maintenir une structure si bénéfique pour une population qui ne se limite pas à son territoire. Dans un monde toujours davantage conditionné par des artifices technologiques, le cheval demeure plus que jamais un vecteur d’apaisement et qui recentre l’humain sur la recherche d’un dialogue subtil et enrichissant.

En poussant la porte du manège de Meyrin, on laisse derrière soi la ville environnante et son stress pour se retrouver entre tradition et modernité au contact de la plus noble conquête de l’homme.

Denis Métroz

