L’art en temps de guerre – Des chefs-d’œuvre ukrainiens trouvent refuge à Genève Le Musée Rath accueille une exposition de la Galerie nationale d’art de Kiev. Organisée sur fond de conflit armé, «Du crépuscule à l’aube» explore le thème de la nuit. Irène Languin

Arkhyp Kuindzhi (1841-1910), «Nuit au bord du fleuve Don», 1882, huile sur toile. MYKHAILO ANDREYEV/GALERIE NATIONALE D’ART DE KIEV

Mettre à l’abri mais aussi en lumière. Voilà la double ambition de l’exposition qu’accueille le MAH (Musée d’art et d’histoire de Genève) au Musée Rath jusqu’au 23 avril. Intitulée «Du crépuscule à l’aube», elle regroupe une cinquantaine de tableaux ukrainiens majeurs du XIXe et du début du XXe siècle sur le thème de la nuit. L’accrochage fait partie d’une série de projets lancés par la Galerie nationale d’art de Kiev, l’une des plus anciennes et des plus importantes institutions du pays, pour fêter son centenaire en 2022. Un autre pan de la collection est montré simultanément au Kunstmuseum de Bâle sous le titre de «Born in Ukraine».

«Détruire ou confisquer les biens culturels fait partie de l’arsenal de guerre.» Samuel Gross, responsable des expositions au MAH

Depuis le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine en février 2022, il a paru évident au MAH, comme à d’autres musées européens, de participer à la sauvegarde d’un patrimoine artistique en danger. «Détruire ou confisquer les biens culturels fait partie de l’arsenal de guerre», souligne Samuel Gross qui assure à Genève le commissariat de l’exposition, aux côtés de Iurii Vakulenko et Oleksandra Varbanets, directeur général et assistante de recherche principale de la Galerie nationale d’art de Kiev.

Pavlo (Pavel) Svedomsky (1849-1904), «Noyés dans les fleurs», 1886, huile sur toile. MYKHAILO ANDREYEV/GALERIE NATIONALE D’ART DE KIEV

Caisses de transport

Le 9 janvier, l’Unesco confirmait que 235 sites culturels avaient été endommagés en Ukraine, parmi lesquels 18 musées, notamment la Galerie nationale d’art de Kiev, victime de tirs de roquette: des atteintes au patrimoine proscrites par la Convention de La Haye de 1954, ratifiée par de nombreux États dont la Russie. De son côté, le Conseil international des musées (ICOM) a publié en novembre dernier une «liste rouge d’urgence des biens culturels en péril en Ukraine», qui recense 53 types d’objets particulièrement menacés, tableaux et sculptures, mais aussi manuscrits, icônes, costumes folkloriques et vestiges archéologiques.

Placer des œuvres en sécurité paraît dès lors vital. Répondant à un appel de l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH), le MAH a envoyé, en mars dernier déjà, 333 caisses de transport à destination de Lviv. Réuni en trois jours, ce matériel d’emballage de tout format a été acheminé par camion afin de permettre le déplacement de pièces hors des frontières ou leur mise à l’abri dans des caves. On prend conscience de la difficulté logistique à faire voyager de grandes toiles lorsqu’on découvre, au sous-sol du Musée Rath, une vingtaine de boîtes en bois ayant servi à l’empaquetage pour «Du crépuscule à l’aube».

Au sous-sol du Musée Rath, une vingtaine de caisses de transport permet au public de prendre conscience de la difficulté logistique de faire voyager des œuvres d’art. UZINE

«Les risques liés au trajet ont été pris en charge par nos collègues ukrainiens», explique Samuel Gross. Un périple «à la James Bond», qui s’est déroulé sans trop de difficultés au vu des circonstances: «J’ai su que cela s’était bien déroulé à la vue d’une vidéo du camion à un check-point de la frontière polonaise.» De même, le choix des œuvres, la scénographie et le narratif de l’exposition sont du ressort exclusif de la Galerie nationale d’art de Kiev. «Nous avons essayé de travailler dans les conditions les plus normales possibles, comme l’on collabore avec un musée d’un pays en paix», poursuit le curateur.

Terrain de jeu pictural

L’accrochage du Rath consiste en une version modifiée de celui qui a été présenté l’an passé dans la capitale ukrainienne. Peintures et œuvres graphiques sont thématiquement réunies autour de la nuit. Cet étrange moment suspendu entre soir et matin met en contraste l’obscurité et la lumière, le silence du recueillement ou les bruits de la fête; les paysages prennent à l’aube des textures chatoyantes, le crépuscule offre aux cieux de flamboyants attraits. L’arrivée de l’électricité, dans la seconde moitié du XIXe siècle, facilite l’éclairage des foyers et des villes ainsi que l’illumination des lieux de plaisir noctambules, comme les théâtres – ce qui dédramatise et enflamme tout à la fois les heures sombres.

1 / 3 Ilia Repin (1844-1930), «Une nonne», 1887, huile sur toile. MYKHAILO ANDREYEV/GALERIE NATIONALE D’ART DE KIEV

«La nuit s’avère également un nouveau terrain de jeu pictural pour les artistes, poursuit Samuel Gross. Ils développent des techniques et des effets innovants.» Le paysagiste Arkhyp Kuindzhi (1841-1910), par exemple, devint maître dans le rendu des mystères crépusculaires, mélangeant du goudron aux pigments. Il connut un succès immense avec des peintures recréant avec une illusion parfaite les reflets quasi phosphorescents du clair de lune, qu’il exposait illuminées par une torche électrique dans une pièce tapissée de tentures noires à une foule enthousiaste – le Musée Rath montre l’un de ces chefs-d’œuvre réalisé en 1882, «Nuit au bord du fleuve Don».

Les scènes religieuses trouvent aussi un terreau propice dans les replis de l’obscurité. La présentation montre une formidable nonne peinte par Ilia Repin (1844-1930); le visage pâle et le regard doux de la jeune femme contrastent avec son humble voile sombre et la pénombre de sa cellule, conférant à sa dévotion une sereine beauté. Alors que Mykola Ghe (1831-1894) inonde d’une lueur sélénique la figure éminemment humaine d’un Christ priant dans le jardin de Gethsémani, Mikhail Vrubel (1856-1910) peint ce même moment biblique en auréolant le profil délicat de Jésus pour le muer en icône.

Le Kiev rêvé de Catherine Gfeller Afficher plus C’est une tout autre image de l’Ukraine que donne à voir la photographe et vidéaste Catherine Gfeller à la Galerie Rosa Turetsky. En 2017, l’artiste née à Neuchâtel est invitée à réaliser une exposition et un livre au Kyiv National Museum Shevchenko à l’occasion des 25 ans d’amitié entre la Suisse et l’Ukraine: «Ils m’ont donné carte blanche. Après avoir effectué de nombreuses lectures, j’ai décidé de me focaliser sur des écrivains et de pénétrer dans cette ville par la grande porte de la littérature.» En compagnie d’une dizaine d’auteurs, dont Andreï Kourkov, elle sillonne la capitale, demandant à chacun d’entre eux de l’emmener dans un lieu aimé et un peu secret. «Je me servais d’eux comme des protagonistes de ma narration, des héros de l’image mêlés à l’architecture des bâtiments, nouant un dialogue entre les arts et les êtres.» Traduisant une vision fantasmée de Kiev, Catherine Gfeller élabore une fiction visuelle où se superposent par collages visages, édifices, passants et véhicules en mouvement dans de longues compositions horizontales. Prenant le décor et les gens «dans la toile d’araignée» de sa caméra, l’artiste romande parvient à donner du rythme à ce qui semble immobile et à offrir à la contemplation des gestes pourtant furtifs. La dimension plurielle de son regard confère une ambiance de rêve coloré et chaleureux à ce paysage urbain, lequel, il y a plus de cinq ans, traduisait une certaine joie de vivre retrouvée malgré la guerre qui avait éclaté dans le Donbass en 2014. «Remontrer aujourd’hui ces œuvres optimistes éveille l’espoir d’une reconstruction et d’une cicatrisation à venir», souligne Catherine Gfeller. D’autant que ces pièces sont, elle aussi, rescapées du conflit. Cachées jusqu’en novembre dernier dans les caves du musée, elles viennent d’être rapatriées à Genève pour porter la voix d’un pays tragiquement meurtri. ILA

«Du crépuscule à l’aube» entremêle les genres et les courants artistiques, témoignant tous de la résonance singulièrement poétique de la nuit en Ukraine. Les mondes spirituel et laïc s’y croisent, des paysages italianisants alternent avec des panoramas de style orientaliste – «Scène de vie au Caire» d’Ivan Aivazovsky (1817-1900) – et les tableaux empruntent tour à tour au symbolisme, au réalisme ou à l’impressionnisme. Si les noms des artistes nous sont pour la plupart inconnus, leur peinture semble familière, parce que «l’école genevoise du paysage du XIXe siècle a eu un écho culturel partout en Europe», selon Samuel Gross. Accroché à l’entrée, «Le crépuscule dans la vallée» (1891) d’Auguste Baud-Bovy souligne ce lien de parenté.

On ne peut que souhaiter à ce magnifique patrimoine culturel entré dans la nuit de la guerre l’espoir d’une aube prochaine. Jusqu’au 23 avril, il a trouvé un refuge temporaire au Rath, avant de repartir vers un ailleurs pour l’heure inconnu.

1 / 4 Ivan Aivazovsky (1817-1900), «Scène de vie au Caire», 1881, huile sur toile. MYKHAILO ANDREYEV/GALERIE NATIONALE D’ART DE KIEV

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.