Ils appellent l'Etat à l'aide – Des chauffeurs mécontents protestent à Plainpalais Une soixantaine de personnes participent à un rassemblement pour dénoncer leurs conditions de travail qui se détériorent. Fedele Mendicino

Genève, le 26 novembre 2020.

Plaine de Plainpalais : manifestation des chauffeurs VTC Uber.

Une soixantaine de chauffeurs, travaillant notamment avec UBER, ont protesté ce jeudi matin sur la plaine de Plainpalais contre la détérioration de leurs conditions de travail. Ce collectif, représentant les chauffeurs dit VTC (voiture de transport avec chauffeur) pointent du doigt une nouvelle modalité de leur application de travail que leur propose UBER depuis deux mois, disent-ils.

«Cette modalité s’appelle dans le jargon le multiplicateur» précise Joseph Meira, porte-parole du mouvement. Ce dernier donne un exemple: «Il y a deux types de tarifs au kilomètre. Si on clique sur le tarif normal, on ne fait pas une course. Si on applique le tarif à moitié prix, on a entre 6 et 8 réponses de clients par minute. Le problème, c’est qu’avec ce tarif, on ne tourne pas. C’est pourquoi, notre collectif, né cet automne et qui compte à ce jour quelque 80 chauffeurs, demande à l’Etat de fixer le tarif pour qu’on puisse gagner notre vie. Rien de plus.»