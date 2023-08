Recette – Des chapeaux de parigots farcis Tomates séchées et fromage de chèvre: chapeau le champignon. Jérôme Estebe

Champignons de Paris. TDG

Tiens, l’autre jour,sans trop savoir pourquoi, sur l’étal du marchand, ces gros champignons de Paris nous ont procuré une soudaine bouffée de paix intérieure. Tout blancs, tout ronds, tout cons, ils nous attendaient là, sans moufter, benoîts et pépères, somnolant sous leurs chapeaux rigolos. On notera au passage que les champignons de Paris figurent probablement parmi les créations les plus simplettes de Notre Barbu tout-puissant. Pas une once de conversation. Pas un sou de caractère ni de malice. Mais une indéniable candeur bonhomme, qui fait de ces champis-là des bouées d’innocence dans la tempête d’une modernité mercantilo-technologico-libérale carnassière et polluante.

Bon, on se calme. Et on file en cuisine. Au menu:six gros champis parigots farcis au chèvre, gingembre et tomates séchées. Une recette solidement roots, réalisable le temps d’un slow des Platters, pour une vraie satisfaction buccale finale.

Lavez les champignons, extrayez les pieds, oignez l’intérieur des chapeaux d’huile d’olive. Puis demandez à une personne qui passe par là de hacher les pieds avec quelques brins de persil plat. Emincez mini deux tomates séchées, une gousse d’ail et l’équivalent d’un orteil de gingembre frais. Touillez le tout avec un petit chèvre frais. Assaisonnez sans mollesse. Puis farcissez les têtes (hu, tu me farcis pas la tête, toi).

Hop, au four, à 180 °C, pour une petite vingtaine de minutes. Et retoc.

