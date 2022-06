Bilan de la Nati en juin – Des certitudes enfin, à cinq mois du Mondial La victoire sur le Portugal n’efface pas tout, il y a encore du travail. Mais Murat Yakin et la Suisse peuvent l’envisager ensemble, maintenant. Daniel Visentini

La Suisse a retrouvé des couleurs contre le Portugal, pour mettre fin à une série de trois défaites consécutives. De quoi construire en vue du Mondial. KEYSTONE

Dans cinq mois, la Suisse s’envolera en direction du Qatar et si la Ligue des nations est une compétition en soi, elle permet aussi de préparer le rendez-vous mondial. Trois défaites et une victoire, c’est le bilan comptable d’une équipe nationale dernière de son groupe, mais moins moribonde après sa victoire sur le Portugal (1-0) dimanche soir. Mais au-delà du classement, qu’a dit cette réunion du mois de juin, pour le présent et pour le futur?