Exposition au Musée Ariana – Des céramiques jouent sur le fil de l’art et du design Très inspirée par les techniques et les motifs traditionnels japonais, la Bernoise Margareta Daepp conçoit des œuvres à la fois simples et habitées. Irène Languin

Deux colonnes en porcelaine émaillée devant les «Soleils-Levants», colorés à la laque de carrosserie. MUSÉE ARIANA

Le Japon occupe une place privilégiée dans le travail de Margareta Daepp. Entre 2005 et 2017, l’artiste bernoise a fait quatre séjours au pays du Soleil levant, afin d’y exposer ou profiter de résidences. Ces immersions dans la radicalité et la poésie de la culture nippone lui ont offert d’élargir son horizon artistique, par des rencontres avec des spécialistes du laque ou la réalisation de cuissons anagama (un four couché à flamme directe). Au Musée Ariana, elle présente, dans une première salle, un certain nombre de pièces conçues durant ces voyages, lesquelles côtoient des productions plus récentes dans le second espace dédié à la création contemporaine.

Intitulée «Simply Radical», cette exposition monographique propose une plongée dans l’univers à la fois rigoureux et habité de celle qui enseigne aussi au CFP Arts, à Genève. Possédant une sereine beauté, certains de ses objets semblent appeler un usage, comme s’ils se jouaient des frontières entre art et design. À cet «Hexagon» en bois laqué, on aurait envie de confier deux ou trois fruits, et deux grandes colonnes en porcelaine émaillée paraissent attendre quelque bouquet. «Il s’agit de sculptures, mais on peut tout à fait les utiliser», confirme Anne-Claire Schumacher, commissaire de l’exposition.

1 / 4 «Blau-weisses Quadrat», «Orangefarbener Kreis», «Kleines Hexagon», Berne, 2016. Porcelaine, émail, laque de carrosserie, argent. DOMINIQUE ULDRY

Cerisier et kimono

Si l’inspiration japonaise s’avère importante dans sa carrière, Margareta Daepp n’a jamais sombré dans le pastiche. «Elle ne s’est pas laissée happer, poursuit la curatrice. Elle s’est confrontée aux techniques traditionnelles, les a apprivoisées, tout en restant droite dans son style.» La céramiste emprunte ainsi des motifs en les réinterprétant à sa façon: la fleur de cerisier devient récipient, et des dessins de kimono, en s’agrandissant pour parer un plateau hexagonal, perdent la typicité de leur origine.

Le verre et le cosmos Afficher plus «Exoplanète», 2014. Verre optique fusionné et poli, émaux et or. PEDRO GRANERO L’autre exposition temporaire met en lumière l’usage exceptionnel que le Slovaque Yan Zoritchak fait du verre. Occupant les vitrines de la galerie du musée, «Fenêtres sur l’Univers» déploie une série de sculptures virtuoses, dont l’aspect change selon l’angle du regard. Passionné depuis l’enfance par le cosmos, l’artiste, qui vit et travaille sur les hauteurs du lac d’Annecy, incruste émaux et métaux précieux dans la matière comme autant de corps célestes. Présentant une géométrie très formelle, dont les arrêtes sont définies par un long polissage, ces pièces sont serties d’empreintes plus spontanées, qui évoquent, ici des nébuleuses, là des planètes. Orifices, couleurs et incisions jouent à tromper l’œil; selon d’où on les observe, les pièces semblent changer de structure, diffractant la lumière et projetant des reflets à la façon d’un kaléidoscope. Le public peut tourner autour et toucher trois d’entre elles, afin de tenter d’appréhender avec les mains ce qui échappe à la prunelle. ILA Yan Zoritchak a conçu «Hommage» en l’honneur des physiciens Michel Mayor et Didier Queloz, lorsqu’ils ont reçu le Prix Nobel en 2019. Le public est invité à toucher cette sculpture dans la galerie de l’Ariana. PEDRO GRANERO

La deuxième salle se voit occupée par des travaux plus actuels. L’artiste a décidé de s’emparer même des parois, en partie peintes en rose pâle. Elle y a par exemple installé ses «Soleils-Levants», un ensemble de 12 disques de porcelaine dont la surface a été moulée sur du plastique ondulé – ces mêmes vaguelettes ont servi à créneler les flancs d’un vase –, puis peinte avec de la laque de carrosserie dans toutes les teintes rougeoyantes de l’aube. Usant d’outils sommaires, Margareta Daepp façonne des objets dont les contours sont une ode à l’épure. «Les œuvres ont l’apparence de la simplicité, précise Anne-Claire Schumacher. Mais leur réalisation est hautement technique.»

Sur la table, une «Construction bleue» en porcelaine émaillée et «Réflexion» dialoguent avec «Structure ouverte 2», accrochée au mur. SANDRA POINTET/MUSÉE ARIANA

