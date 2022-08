Transidentité en Suisse – Des centaines de personnes ont déjà changé de sexe Les offices de l’état civil tirent un bilan provisoire positif de la nouvelle réglementation facilitant le changement de sexe, selon la NZZ am Sonntag.

Près de 350 personnes ont changé de sexe à l'état civil en Suisse depuis la simplification de la procédure en début d’année. (archives) Keystone/ANTHONY ANEX

Des centaines de personnes ont changé de sexe depuis l’introduction de l’inscription simplifiée à l’état civil en début d’année. Rien que dans les grandes villes, 350 personnes ont changé de genre durant le premier semestre, selon une enquête de la NZZ am Sonntag.

Selon ce rapport, 80 personnes ont changé de sexe à Zurich, 47 à Bâle, 46 à Berne, 36 à Genève et 19 à Lucerne. Les personnes concernées étaient âgées de 12 à 75 ans, neuf d’entre elles avaient moins de 16 ans. La proportion de personnes qui sont passées du sexe féminin au sexe masculin est légèrement plus élevée que le contraire.



Bilan positif

Les offices de l’état civil tirent un bilan provisoire positif de la nouvelle réglementation. L’objectif était d’avoir le moins d’obstacles possibles: c’est bien ce qu’on a aujourd’hui, estime dans le journal Roland Petrhans, président de l’association suisse des officiers de l’état civil. «S’il y avait eu des personnes voulant changer de sexe puis en changer à nouveau après trois semaines, nous aurions dû revoir notre copie. Mais nous n’avons pas eu ces cas».

M. Peterhans n’a pas connaissance non plus d’abus systématiques: «Nous n’avons pas vu d’hommes voulant changer de sexe pour prendre leur retraite plus tôt ou ne pas devoir faire l’armée».

Lui-même a mené une trentaine d’entretiens. Il a rencontré des personnes inscrites depuis des années avec le mauvais sexe et qui sont heureuses de pouvoir faire le changement, explique l’officier d’état civil de la ville de Zurich. «Pour ces personnes, c’est un progrès fou de ne plus devoir se dévoiler devant un tribunal».

