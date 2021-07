Matériel défectueux – Des centaines de milliers de tests PCR doivent être remplacés Lors de contrôles, le fournisseur a constaté des défauts potentiels pour certains kits de tests salivaires PCR.

Les kits de test dans lesquels la solution est déjà présente dans le tube d’échantillons sont concernés, a indiqué jeudi soir le distributeur médical Disposan à Schlieren ZH (photo d’illustration). KEYSTONE/Alessandro della Valle

Plusieurs cantons, dont les Grisons, doivent remplacer des centaines de milliers de tests salivaires PCR en raison de défauts potentiels. Lors de contrôles de qualité internes, le fournisseur a constaté une concentration accrue en germes dans la solution saline de certains kits de tests.

Les kits de test dans lesquels la solution est déjà présente dans le tube d’échantillons sont concernés, a indiqué jeudi soir le distributeur médical Disposan à Schlieren ZH. Un stockage prolongé et des températures élevées peuvent entraîner une prolifération des germes dans la solution saline.

Les kits concernés sont principalement utilisés pour les tests salivaires PCR dans le cadre de tests répétitifs dans un grand nombre de cantons. Dans les seuls Grisons, environ 300’000 kits de test sont concernés. Par mesure de précaution, le canton a ordonné l’arrêt des livraisons et le remplacement de tous les tests.

Aucun risque pour la santé

Selon Disposan, «rien n’indique un risque pour la santé des utilisateurs dans le cas d’une application habituelle et prescrite (rinçage de la bouche)». Jusqu’à présent, aucun germe pathogène n’a été identifié. La solution saline utilisée n’a aucune influence négative sur la qualité des résultats des tests.

La société a demandé des clarifications analytiques à un laboratoire indépendant. Elle a demandé à ses clients de remplacer les kits de test concernés par mesure de précaution et de cesser d’utiliser les kits existants et non utilisés.

Les kits de test fournis dès à présent ont déjà été modifiés: la solution saline n’est plus contenue dans le tube d’échantillon mais est fournie dans une ampoule séparée et scellée intégrée au kit de test.

Le nombre de kits de test présentant des valeurs élevées de germes qui ont été utilisés n’est pas connu. «Nous ne serons pas en mesure de quantifier cela», a écrit le bureau de communication sur le coronavirus des Grisons à Keystone-ATS. Les évaluations de l’avant-dernier contrôle de qualité à la fin du mois de mai n’avaient pas montré d’anomalies.

ATS

