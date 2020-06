Canton de Vaud – Des cartes prépayées offertes pour encourager le tourisme L’Office vaudois du tourisme va offrir 2500 cartes prépayées de 100 francs aux clients qui ont réservé deux nuits ou plus dans un hôtel du canton. Plus de 250 prestataires tels que des restaurants et des sites touristiques participent à l’opération.

Les cartes baptisées «Vaud à la carte» pourront être utilisées dans de nombreux hôtels, restaurants et sites culturels du canton. Office du tourisme du canton de Vaud

L'Office du tourisme du canton de Vaud lance une carte prépayée valable chez de nombreux prestataires touristiques, en collaboration avec le Département de l'économie, de l’innovation et du sport (DEIS).

Au total, 2500 cartes prépayées de 100 francs baptisées «Vaud à la carte» seront offertes dès le 1er juillet aux clients ayant réservé deux nuitées hôtelières ou plus dans le canton.

Plus de 250 prestataires se sont déjà inscrits, a indiqué jeudi l'Office du tourisme vaudois dans un communiqué. Il s’agit d’hôtels, de restaurants, de vignerons et lieux de dégustation, de sites culturels et de loisirs, de transports, services et prestations touristiques, précise-t-il.

( ATS/NXP )