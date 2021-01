Télécommunications – Des Carougeois se mobilisent contre une antenne 5G Certains habitants contestent une mise à l’enquête pour l’installation d’une antenne de réseau mobile à la rue des Moraines. Fabien Kuhn

Le 13 bis, rue des Moraines (au centre), où pourrait être installée une antenne 5G. Fabien Kuhn

Voilà plus d’une semaine que des affichettes ont été placardées sur certaines entrées d’immeubles du Vieux-Carouge. Elles mettent en garde contre l’installation d’une antenne 5G au 13 bis, rue des Moraines. Et rappellent qu’une exposition aux ondes de la 5G peut déclencher des maux de tête, des acouphènes ou encore des insomnies ou des pertes de mémoire. Le tract informe qu’on peut s’opposer à l’installation de cette antenne jusqu’au 17 janvier, en signant la pétition qui y est jointe.

Ghislaine Jacquier, présidente de l’association 5G moratoire pour la Suisse et à l’origine de cette action, explique avoir commencé en septembre 2019 et en être à la 87e mise à l’enquête: «Quand nous en sommes informés, nous distribuons et affichons une cinquantaine de flyers dans le périmètre proche de l’antenne. Notre but est d’informer les gens, de faire en sorte qu’ils ne soient pas mis devant le fait accompli. Il faut rappeler que beaucoup de gens commencent à avoir des signes physiques avec ces antennes 5G. Il y a des problèmes, ce n’est pas anodin.»