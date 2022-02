Éditorial - Des carences qui favorisent l’omerta

L’affaire des maltraitances au foyer de Mancy met en lumière d’autres problèmes dans le secteur du handicap. Le manque de places d’hébergement et d’accueil de jour en institutions spécialisées en est un. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il favorise dangereusement l’omerta.

Abo Intoxication au foyer de Mancy Pourquoi la justice est-elle arrivée si tard à Mancy? Abo Maltraitance dans un foyer Mancy: le récit d’une incroyable gabegie Cela fait des années que les parents d’enfants handicapés se mobilisent pour combattre cette pénurie terriblement angoissante, tant les proches ont besoin de répit. Résultat, quand ils bénéficient d’une telle solution, certains préfèrent taire des dysfonctionnements plutôt que de se retrouver avec un enfant totalement à leur charge!

Les familles étaient ainsi descendues dans la rue à maintes reprises durant l’été 2015 pour réclamer de nouvelles structures. À l’époque, notre journal s’en était largement fait l’écho. Sous la pression des parents, l’État s’était activé pour soulager leur souffrance. Or, les institutions débordent visiblement à nouveau…

Cette situation s’expliquerait aujourd’hui par l’augmentation des cas de troubles du comportement et de problèmes psychiques, parallèlement à la hausse de la population générale. Sans oublier le vieillissement qui conduit les bénéficiaires à rester dans les lieux existants de plus en plus longtemps.

Il n’empêche! Aussi complexe soit-elle, la prise en charge lacunaire des personnes présentant un handicap reflète un manque d’anticipation et de planification. Pour y remédier, l’État devra garantir plus de places d’hébergement ainsi qu’une formation adéquate des employés; il devra aussi se montrer plus créatif pour répondre aux demandes hétérogènes du secteur. En essayant notamment de promouvoir l’accompagnement à domicile, quel que soit le handicap. À l’image de ce qui se fait pour les aînés depuis plus de vingt ans.

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

