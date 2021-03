Exposition de photos à Carouge – Des capots flirtent avec l’abstrait Didier Jordan crée des images singulières à partir de voitures en stationnement. Philippe Muri

Une des photographies de Didier Jordan exposées à Séries Rares. Des formes étranges, comme des cartes de géographie parfois, ou des étendues d’eau parsemées d’îlots, vus d’avion. Didier Jordan

Elles lui ont tapé dans l’œil un peu par hasard, au détour d’une rue. Jusque-là, Didier Jordan musardait le nez au vent à Athènes, quêtant le long des artères des idées d’images. En ce mois de janvier 2020, le photographe genevois est à la ramasse. Lui qui aime arpenter les grandes villes sur le mode de la déambulation sent bien que la méthode qu’il a précédemment appliquée avec succès à La Havane, à Rome ou à Amsterdam, ne va pas fonctionner dans la capitale grecque. À court d’inspiration, il repère des voitures en stationnement. Remarque leurs capots érodés par le temps, le soleil, le sel et le vent.

Il s’approche, photographie en gros plan et en lumière naturelle ces carrosseries laminées. Surprise: les images se révèlent aussi intrigantes que séduisantes. Sur la peau de métal de certaines autos, les couches de peinture se sont dégradées de manière inégale, laissant apparaître des formes étranges. Comme des cartes de géographie parfois, ou des étendues d’eau parsemées d’îlots, vus d’avion. L’aspect pictural de la chose ne lui échappe pas, en amoureux des toiles de Mark Rothko, Gerhard Richter et Hans Hartung. La richesse et la densité des couleurs, les textures de cette matière insolite achèvent de le séduire. «Et si j’en faisais une série?» se dit le jeune sexagénaire.

«Cartographies», une des images présentées à la galerie Série Rares. Chaque photo est disponible en trois formats. Didier Jordan

Ni une ni deux, le voilà qui braque l’objectif de son appareil numérique sur ces véhicules ayant perdu l’éclat de leur jeunesse. L’angle de la prise de vue est choisi au millimètre, le boîtier posé sur un trépied pour une profondeur de champ maximale. «J’ai appris à repérer les voitures qui m’intéressaient. À m’approprier une partie de leur surface en l’isolant», explique l’intéressé en parcourant du regard ses images, accrochées aux cimaises de Séries rares, à Carouge. Quand il est venu présenter son travail à Mireille et Emmanuel Excoffier, les propriétaires des lieux, Jordan ne leur a pas précisé ce que représentaient ces photos. Peinture? Macrophotographie? Technique mixte? Les galeristes se sont trituré les méninges sans trouver le fin mot de l’affaire.

Très pictural

Même en les observant attentivement, impossible de situer la provenance de ces «Cartographies». «À travers le cadrage, j’ai volontairement effacé les références aux véhicules», souligne Didier Jordan. «Pas de marques, ni d’éléments de pare-brise ou d’essuie-glace. Aucune indication quant aux dimensions réelles. J’ai vraiment voulu réaliser quelque chose de très pictural, tout en restant connecté à la réalité.» Dans le même esprit, le Genevois avait réalisé précédemment un travail au Mexique, photographiant en gros plan des graffitis sur les murs, jouant là aussi sur les couches et les surcouches. «Mais dans ce cas-là, on distinguait clairement qu’il s’agissait de portions de murs.» Toujours dans l’idée de s’approprier la matière, il a aussi réalisé une série sur l’eau en mouvement, et une autre sur les champs. De belles images à découvrir sur son site www.didierjordan.ch.

«Cartographies», une des images présentées à la galerie Série Rares. Didier Jordan

Dans sa quête des capots de voitures athéniens érodés par les éléments, Didier Jordan constate que les signes d’usure se révèlent plus manifestes sur certaines marques: des anciens modèles de voitures japonaises, voire allemandes, ainsi que des spécimens plus récents de berlines italiennes ou françaises. Il s’aperçoit aussi que les peintures bleues et vert métallisé résistent moins bien à l’érosion que les tons jaunes ou rouges. Parallèlement, le Genevois remarque que les véhicules qui l’intéressent se concentrent dans certains quartiers populaires, en périphérie du centre. «Cela donne une indication de la crise économique. Le niveau de vie ayant baissé brutalement, beaucoup de Grecs n’ont plus les moyens de changer de voiture. Mais pas tous. Dans les endroits chics, les véhicules en stationnement sont souvent recouverts de grandes housses qui les protègent.»

Sociologie des capots

Une sociologie des capots que le Genevois n’a pas vraiment eu le loisir d’approfondir avec les propriétaires des voitures qu’il était en train de photographier. «À ceux qui se demandaient ce que je fabriquais avec leur voiture, j’ai expliqué ma démarche en montrant quelques-unes des photos que j’avais déjà prises. Généralement, les réactions se sont révélées plutôt sympathiques, à l’exception d’une dame en colère qui a exigé mon nom et mon numéro de téléphone. Je ne me suis pas attardé…»