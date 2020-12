Ultimatum fédéral – Des cantons alémaniques prévoient de durcir leurs mesures Les ministres Alain Berset et Simonetta Sommaruga se sont entretenus samedi avec les représentants de plusieurs gouvernements sur de nouvelles restrictions. Gabriel Sassoon

Le conseiller fédéral Alain Berset. Keystone

Après avoir traîné des pieds, plusieurs cantons alémaniques semblent prêts à serrer la vis dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Thurgovie, notamment, annoncera des restrictions ce début de semaine, a déclaré le ministre de la Santé Urs Martin à la «NZZ am Sonntag». Les gouvernements argoviens et soleurois devraient se décider lundi et communiquer dans la foulée de nouvelles mesures, selon la «NZZ» de samedi.

Président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, le Bâlois Lukas Engelberger confirme que la machine s’est mise en marche outre-Sarine. «Les négociations sont en cours. Je m’attends à voir de nouvelles mesures dans les prochaines semaines», a-t-il confié à la SRF.

L’ultimatum lancé par le Conseil fédéral aux cantons alémaniques réticents a vraisemblablement fait effet. Alors que les nouvelles infections sont en baisse en Suisse romande, après un train de mesures drastiques, les contaminations stagnent à un niveau élevé de l’autre côté de la Sarine, augmentant même en plusieurs endroits. Vendredi, dans une remise à l’ordre inhabituelle, le ministre de la Santé, Alain Berset, a enjoint les cantons alémaniques à prendre rapidement des mesures plus sévères. Faute de quoi, la Confédération imposerait elle-même des restrictions ciblées.

«Je m’attends à voir de nouvelles mesures dans les prochaines semaines.» Lukas Engelberger, président de la Conférence des directeurs de la santé

Décision mardi

Mais le temps court avant le début de fêtes de fin d’année et la Confédération ne relâche pas la pression. Samedi matin, les conseillers fédéraux Alain Berset et Simonetta Sommaruga se sont entretenus par vidéoconférence avec plusieurs cantons alémaniques au sujet de nouvelles mesures. Selon la presse dominicale, des représentants de Saint-Gall, Thurgovie, Appenzell Rhodes-Extérieures, Bâle-Campagne, Soleure et Argovie ont participé à la réunion. Contacté samedi, le Département fédéral de l’intérieur confirme la tenue de ces discussions, mais il ne s’exprime pas sur le contenu des échanges ni sur la liste des cantons représentés.

Le Conseil fédéral se réunira mardi lors d’une séance extraordinaire, pour faire un bilan de la situation et déterminer s’il compte réagir.

Quelques cantons alémaniques n’ont pas attendu la remise à l’ordre fédérale avant de prendre de nouvelles mesures. Les Grisons ont fermé leurs restaurants vendredi. Le canton de Schaffhouse serre également la vis dès ce lundi. Avant eux, Bâle-Ville avait instauré la fermeture de ses bistrots, bars et salles de sport pour trois semaines, jusqu’au 13 décembre.