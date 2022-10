Mouvement social à Genève – Des candidats au Conseil d’État réagissent à la grève Ils veulent gouverner l’an prochain: que pensent-ils du débrayage qui a bloqué le réseau de transports publics? Unique élue de gauche à répondre, Carole-Anne Kast défend, seule, le mouvement. Laurence Bezaguet

Tôt, mercredi matin, devant le dépôt TPG de la Jonction. LAURENT GUIRAUD

Après un jour et demi de grève des Transports publics genevois (TPG), celle-ci a pris fin jeudi à la mi-journée grâce à un accord trouvé entre la direction et les syndicats SEV et Transfair. La «Tribune de Genève» en a profité pour demander aux candidats au Conseil d’État ce qu’ils pensaient de ce mouvement social.