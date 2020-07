Coronavirus – Des camions frigorifiques au soutien des morgues américaines Les autorités des États de l’Arizona et du Texas redoutent une hausse du nombre de décès liés au Covid-19 dans les prochains jours.

Une remorque frigorifique devant l’hôpital HCA Houston Healthcare Northwest, le 17 juillet, 2020. (Photo by Mark Felix/ AFP) AFP

Au Texas et en Arizona, deux États américains qui voient une augmentation des décès liés au coronavirus, les autorités locales ont commandé des camions frigorifiques pour augmenter la capacité d’accueil des morgues. Tous deux s’attendent à une nouvelle hausse des décès ces prochains jours.

L’État américain de l’Arizona, voisin de la Californie, a rapporté 2583 morts liées au Covid-19 depuis le début de la pandémie. Les autorités du comté où se trouve la plus grande ville d’Arizona, Phoenix, ont annoncé jeudi avoir commandé 14 chambres réfrigérées d’appoint pouvant contenir jusqu’à 294 corps en tout.

Autre État devenu un foyer de contagion du Covid-19, le Texas a battu un record mercredi avec 129 nouveaux décès en une journée, et dénombre au total 3561 morts au total liées à la maladie. Dans des villes texanes comme San Antonio (centre) et Corpus Christi, sur le golfe du Mexique, les autorités se préparent également à une hausse des décès en commandant des camions et des remorques frigorifiques.

Comme à New York

«Dans l’hôpital, il y a peu d’endroits pour mettre les corps […] et nous manquons d’espace. Nos pompes funèbres n’ont plus de place», a expliqué lundi le docteur Ken David dans la ville de San Antonio, dont le système hospitalier est «sous pression», selon le maire Ron Nirenberg. «Nous avons des camions réfrigérés prêts dans la région, au cas où nous en avons besoin», a ajouté le maire.

En avril, la ville de New York, alors épicentre de la pandémie due au coronavirus aux États-Unis, avait elle aussi eu recours à ces camions qui permettent de stocker les corps qui s’accumulent trop vite pour que les pompes funèbres puissent venir les chercher directement à l’hôpital. Les États-Unis totalisent au moins 139’128 morts liées à la pandémie, selon le comptage de l’université Johns-Hopkins.

Encore un record de cas recensés en 24 heures Afficher plus Les États-Unis ont, pour le troisième jour consécutif, enregistré un record de nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, selon le comptage vendredi à 20H30 (02H30 samedi en Suisse) de l'université Johns Hopkins. Les 77’638 nouvelles infections recensées sur une journée portent à près de 3,64 millions le nombre de cas positifs dans le pays depuis le début la pandémie. Le Covid-19 y a par ailleurs fait 927 nouvelles victimes en 24 heures, pour un total de 139’128 morts, selon l'université basée à Baltimore, dont les bilans font référence.

( ATS/NXP )