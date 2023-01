Pollution à Genève – Des camions de livraison mesurent les particules fines en temps réel La société DPD a muni ses véhicules de capteurs qui scrutent en continu le niveau de PM2,5, très nocives. Une démarche qui a toutefois ses limites. Antoine Grosjean

Grâce aux camions de livraison de la société DPD, munis de capteurs lasers, on peut connaître en temps réel le niveau de particules fines (PM2,5) près de chez soi. KEYSTONE

Vous voulez savoir si l’air est pollué en ce moment dans votre quartier? Grâce aux camions de livraison du groupe DPD, on peut connaître en continu le niveau des particules les plus fines (PM2,5, soit une taille de moins de 2,5 microns) près de chez soi. Il suffit pour cela d’entrer son adresse dans une application en ligne. Les données sont en libre accès et le résultat s’affiche en quelques secondes.