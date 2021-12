Sous le sapin – tendances – Des cadeaux locaux et écolos comme s’il en neigeait La Romandie foisonne de petits créateurs talentueux. Vite! Un peu de shopping avant le 24 décembre. Rebecca Mosimann

La nouvelle marque lausannoise Quinte&Sens propose de jolies bougies artisanales à la cire végétale sans produits nocifs pour la santé. DR

La crainte de ne pas dénicher son cadeau de Noël à temps en a fait frémir plus d’un avec les retards annoncés de production et de transport liés à la pandémie. Mais les grandes enseignes ont pris les devants et ont anticipé les demandes, en particulier dans les secteurs prisés des jouets pour enfants, de la mode et des cosmétiques. Selon Manor et la Fnac, il ne devrait pas manquer de Monopoly, de personnages de la Reine des Neiges ni de téléphones portables. Mais si l’on souhaite être un peu plus original tout en faisant un geste pour la planète en achetant local, les propositions sont variées, les stocks garnis et cela, juste à côté de chez soi.