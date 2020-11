Yverdon-les-Bains – Des cadeaux d’entreprise en soutien au commerce Une émission de 100’000 francs de bons destinés aux employés et clients des business locaux permettra aux commerçants d’encaisser un bonus de 5% à 15%. Chloé Banerjee-Din

Jean-Paul Guinnard

La Ville d’Yverdon et la Société industrielle et commerciale d’Yverdon, Grandson et environs (SIC) annoncent l’émission de 100’000 francs de bons pour soutenir les commerces locaux. D’une valeur de 25 francs chacun, ils pourront être achetés par les entreprises de la région afin d’en faire cadeau à leurs employés et à leurs clients. Sur chaque bon utilisé, les commerçants participant à l’opération pourront encaisser un surplus pouvant aller jusqu’à 15%.

D’une part, les commerces en ville d’Yverdon recevront 110% du montant des bons encaissés, grâce à un bonus de 10% versé par la Commune. D’autre part, la SIC financera un surplus de 5% qui bénéficiera à ses membres, les deux coups de pouce étant cumulables. «C’est une initiative qui va permettre de soutenir nos commerçants et qui tombe bien en prévision des cadeaux de Noël des entreprises. Elles pourront faire d’une pierre deux coups», se réjouit Sophie Bertschi-Bovay, secrétaire de la SIC.

«Les commerçants sont inquiets. Je sors de chez l’un d’entre eux qui a vu son chiffre d’affaires s’effondrer, avec des commandes qui manquent à l’appel en cette période.» Jean-Daniel Carrard, syndic d’Yverdon

«Nous nous sommes joints à cette initiative de la SIC qui permet aux entreprises d’offrir quelque chose en remplacement des repas de fin d’année. C’est d’ailleurs ce qu’a fait la Ville avec ses collaborateurs», commente le syndic Jean-Daniel Carrard, qui annonce d’autres mesures pour ces prochains jours. «Les commerçants sont inquiets. Je sors de chez l’un d’entre eux qui a vu son chiffre d’affaires s’effondrer, avec des commandes qui manquent à l’appel en cette période.»

Les bons peuvent être commandés par les entreprises auprès de la SIC, dont le site internet liste les 130 commerçants participant à l’opération.