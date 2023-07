Loisirs aquatiques à Carouge – Des burkinis sont autorisés à la piscine de la Fontenette Une modification du règlement assouplit l’usage de maillots de protection solaire. Certains burkinis sont ainsi dorénavant permis. Caroline Zumbach

La piscine de la Fontenette a un nouveau règlement depuis le mois de mai. TDG

Pour la première fois cet été, des burkinis ont fait leur apparition dans les bassins de la piscine carougeoise de la Fontenette. Si une décision politique ayant une conséquence similaire avait fait grand bruit en Ville de Genève l’hiver dernier (et avait mené l’UDC à lancer un référendum qui n’avait pas abouti), le changement de règlement de la piscine sarde est passé inaperçu.

C’est une habitante de la commune qui nous a signalé la présence de ce type de maillot de bain. «J’ai questionné le gardien, qui m’a répondu qu’il était désormais autorisé de se baigner ainsi. Avec tout le foin que ça a fait en Ville de Genève, je regrette que cette décision de l’Exécutif n’ait pas été annoncée au Conseil municipal et dans le magazine communal!»

Protection anti-UV

Du côté de la Mairie, la conseillère administrative Stéphanie Lammar précise que des modifications de règlements ont lieu régulièrement. «Il s’agit d’une prérogative de l’Exécutif et nous n’informons pas le Conseil municipal à chaque fois qu’on procède à des changements.»

La maire socialiste clarifie la volonté du Conseil administratif: «Nous avons adapté le règlement de notre piscine extérieure en raison des changements climatiques et du rayonnement nocif du soleil, car de plus en plus de personnes nous demandaient de pouvoir porter des vêtements anti-UV longs, permettant de se protéger davantage. Ces modifications ne traitent donc pas de la question du burkini en tant que tel, mais concernent une question de santé publique.»

Elle ajoute que jusqu’ici, ces vêtements étaient autorisés pour les enfants ainsi que pour les personnes au bénéfice d’un certificat médical. «Or, demander un certificat médical pour justifier de se protéger du soleil nous a semblé excessif et ne répondant plus à l’évolution actuelle des mesures de protection solaire.»

Tissu élasthanne

Le règlement prévoit que la tenue de bain doit être exclusivement adaptée à la pratique des activités aquatiques, sa matière doit obligatoirement être en tissu élasthanne et être portée près du corps.

L’élue note que «si le burkini est porté près du corps et ne diffère que peu d’un collant et d’un t-shirt manche longue anti-UV, nous n’avons pas à l’interdire, dans la mesure où il remplit les conditions. Par contre, il n’est pas question d’accepter dans les bassins des burkinis évasés qui ne sont pas en adéquation avec le règlement.»

Elle rappelle que les shorts qui servent à un usage quotidien sont également prohibés dans les bassins, comme auparavant, puisqu’il faut que la tenue soit exclusivement adaptée à la pratique aquatique.

Caroline Zumbach est journaliste au sein de la rubrique locale de la Tribune de Genève. Elle a obtenu un Master en relations internationales. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.