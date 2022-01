Histoire genevoise – Des braqueurs sont passés par les bois de Chancy Olivia Gerig signe un polar jeunesse ancré dans le terreau local, où la fiction flirte constamment avec le réel. Xavier Lafargue

C’est la commune la plus occidentale de Suisse, et elle est petite en termes d’habitants. Chancy compte exactement 1682 âmes au 31 décembre 2021, si l’on en croit le site officiel de la Mairie. Les bois occupent près d’un quart de ses 5,4 km2, Un espace à la fois sauvage et romantique. Mais il s’y passe de drôles de choses…

«On finit toujours par revenir à Chancy, après l’avoir quitté.» Olivia Gerig, romancière genevoise

Une rumeur court. Une bijouterie du quai des Bergues, à Genève, a été braquée. Dans leur fuite vers la frontière franco-suisse, les voleurs, poursuivis par la police, auraient abandonné une partie de leur butin dans ces bois, justement.

Cairns, bornes et cabane

Cette intrigue qui se noue, c’est le début d’un polar qui s’adresse aux jeunes. Avec «Le secret des bois de Chancy», paru récemment dans la collection Frissons suisses, Olivia Gerig nous entraîne à la suite d’une joyeuse bande d’adolescents et nous plonge dans une atmosphère qu’elle connaît par cœur. «J’ai passé mon enfance ici, jusqu’à la fin de mes études, et j’y habite à nouveau maintenant. On finit toujours par revenir à Chancy, après l’avoir quitté», s’amuse-t-elle.

Lorsqu’elle était elle-même adolescente, la romancière genevoise de 43 ans a très souvent arpenté ces forêts des confins du canton. «On était tout le temps dehors», relève-t-elle. L’originalité de cette fiction s’ancre ainsi dans les racines locales de son auteure. Car, comme elle l’a fait dans d’autres romans, pour adultes ceux-là – «L’Ogre du Salève», «Le Mage noir», etc. – la réalité colle à la plume d’Olivia Gerig. Ainsi ses jeunes héros vont au Cycle d’orientation du Vuillonnex, à Confignon. En bus, comme il se doit. «Mais à mon époque, le trajet durait une heure», sourit-elle. Dans les bois où courent le Longet et la Laire, on retrouve ces cairns et cette très étonnante cabane que le promeneur curieux peut toujours dénicher. Les bornes aussi, qui courent le long de la frontière, témoins d’un lieu de passage bien délimité.

Mais «Chancy n’est pas qu’un lieu de passage, rectifie Olivia Gerig. C’est un village qui vit, avec plein de paysages différents, où il y a encore des agriculteurs, même si son nombre d’habitants a doublé depuis ma jeunesse.» Et c’est cela, «cette région que les Genevois ne connaissent pas très bien», dit-elle, qu’elle souhaite faire découvrir à ses lecteurs.

Message dans l’air du temps

Chancy et ses bois, outre une intrigue policière qui flirte donc avec le réel – bien des braqueurs en fuite ont d’ailleurs emprunté les chemins chancynois, quand ils n’étaient pas arrêtés dans le village même – ce sont aussi autant de richesses naturelles, magnifiées par l’auteure. Qui délivre dans son polar un message bien dans l’air du temps: la biodiversité est fragile, à nous de savoir la conserver. «Et les jeunes sont encore plus conscients que nous des efforts à fournir pour faire face au réchauffement climatique», glisse-t-elle.

Olivia Gerig planche actuellement sur d’autres projets d’écriture, pour adultes ceux-là. Mais un nouveau polar jeunesse est prévu pour 2023. «Ce ne seront pas les mêmes personnages, dévoile-t-elle, mais cela se passera toujours à Genève, dans le milieu du football féminin.» Terrain de jeu de ses futures héroïnes? Perly, non loin de Chancy…

