Quartier des Bains – Des bouquets d’oiseaux jouent sur la toile à l’encyclopédie À la galerie Wilde, le peintre neuchâtelois Léopold Rabus s’inspire de maîtres anciens pour interroger la façon dont nous classons le vivant. Décryptage. Irène Languin

PHOTO: Sully Balmassière

S’ils se mettaient à chanter, on aurait droit à un fameux chahut! Venus de tous les continents, perroquets, rapaces, canards ou toucans semblent s’être donné le mot pour se percher de conserve en haut d’un seul arbre. Chamarrant les branches comme des fruits à plumes, cette assemblée d’oiseaux a été réunie par Léopold Rabus sur une ample toile (4 mètres sur 3) qui s’apprécie chez Wilde. À l’instar des autres membres du Quartier des Bains, la galerie de la rue du Vieux-Billard vernit sa nouvelle exposition les 18, 19 et 20 mars de 12 h à 18 h.

Intitulée «Les propriétés des choses», cette huile tire son nom du «Livre des propriétés des choses», l’un des premiers ouvrages de vulgarisation scientifique rédigé vers 1247 par le franciscain Barthélémy l’Anglais. «La façon dont on a toujours cherché à nommer et classifier le vivant m’interpelle, explique l’artiste neuchâtelois né en 1977. Ce bouquin fait une large place aux oiseaux, et les connaissances sont analysées par le prisme de la morale et de la religion. Par exemple les saints, tel François d’Assise, communiquent avec les plantes et les animaux.» Le peintre s’est également inspiré d’un tableau réalisé par Frans Snyders au XVIIe siècle, «Le concert des oiseaux». S’appuyant sur une fable d’Ésope où chaque volatile incarne un trait de caractère humain, le maître flamand a regroupé sur un arbre une nuée de bestioles à bec tant exotiques qu’indigènes, faisant de l’ordonnancement du règne animal un manifeste encyclopédique.