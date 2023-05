DR

Plan-les-Ouates, 29 mai

La discussion sur le bien-fondé, ou non, de l’élargissement des autoroutes suisses, dont celle Genève-Lausanne, est à nouveau d’actualité depuis la motion du conseiller Erich Hess, soutenue par le Conseil fédéral.

Les Verts de Genève, par la voix de leur présidente, Delphine Klopfenstein Broggini, s’insurgent (lire la «Tribune» du 21 mai). Dans son argumentation contre la voiture, donc contre les autoroutes, elle donne quelques exemples de solutions pour une meilleure mobilité douce, comme dans les villes d’Amsterdam et de Copenhague.

Il me paraît qu’il y a une confusion! La mobilité dans ces villes, depuis toujours basée sur l’utilisation intensive des vélos, n’a rien changé aux transports entre les villes de ces pays. Aux Pays-Bas, on ne prend pas son vélo pour aller d’Amsterdam à La Haye, pas plus que ne le font les pendulaires de Lausanne à Genève. La voiture y reste maîtresse pour ces trajets, là-bas comme ici.

Cela étant dit, je suis quand même d’accord avec Madame Klopfenstein sur un point: l’élargissement des autoroutes n’apporte aucune amélioration contre les bouchons. Aux Pays-Bas, il y a longtemps déjà que les quatre voies sont devenues six voies, et ensuite huit voies, et sur plusieurs tronçons il y a maintenant dix voies, cinq dans chaque direction. Et qu’y voit-on? Des bouchons, toujours des bouchons!

Une scène comme celle de la photo ne se produit pas uniquement au départ des vacances ou des retours d’un long week-end, c’est devenu un phénomène quotidien. Est-ce que le rail est une meilleure idée? Peut-être mais, en attendant, il n’y a qu’à prendre son mal en patience.

Cornelis A. Koster

