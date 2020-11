Alfonso Gomez, conseiller administratif en charge du Département des finances, de l’environnement et du logement.

Le Conseil administratif de la Ville entreprend un nouvel effort financier pour aider les commerçants. En charge des Finances, Alfonso Gomez détaille les mesures.

En quoi consiste le système de bons d’achat?

Nous allons proposer à la population des bons d’achat de 20 francs, 50 francs et 100 francs, avec un rabais de 20% financé par la Ville, en partenariat avec la Fondetec (Fondation communale pour le développement des emplois et du tissu économique). Les citoyens pourront se procurer les bons sur le site geneveavenue.ch, qui regroupe une centaine de commerces locaux. La Fondetec va prospecter pour permettre aux commerces intéressés de rejoindre la plateforme. Les clients qui achèteront un bon auprès d’un commerce acceptant la monnaie locale Léman recevront, en plus, un bon de 20 Léman équivalent à 20 francs. Les commerces qui adhérent au réseau recevront la même somme.