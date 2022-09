Récolte dans les bois de Chancy – Des bolets comme s’il en pleuvait Les récentes pluies, le soleil et l’absence de vent ont favorisé la venue des cèpes dans nos forêts. Reportage avec une mordue de champignons. Fedele Mendicino

1 / 8 Le début de la promenade. Zilia chantonne une ode aux bolets après avoir roulé une cigarette. FEDELE MENDICINO

Un lundi au soleil perdu dans la campagne genevoise. Tirant la langue, Zilia plonge dans une gouille boueuse bordant un chemin menant au bois de Chancy. Âgée de 5 ans, la chienne regarde sa maîtresse disparaître dans les taillis à la recherche de bolets. Comme pris de remords, l’animal muni d’une bruyante clochette la rejoint dans la pénombre. «Les récentes pluies, le soleil et l’absence de vent ont favorisé la venue des cèpes, explique Lila Debono tout en caressant Zilia. J’en ai trouvé facilement la semaine dernière à la montagne en Valais et à Fribourg. Mais les forêts de plaine rendent cette recherche plus ardue en raison des la présence majeure des arbres à feuilles. «En tombant, elles recouvrent les petits bolets.» Cette cuisinière passe vite du sous-bois à l’assiette. «Les petits cèpes sont délicieux en carpaccio avec de l’huile d’olive, du jus de citron, un peu de basilic et des copeaux de parmesan». Le temps de terminer sa phrase, elle repère un chapeau bombé dépassant à peine du tapis végétal à l’ombre des charmes et des chênes: «Un cèpe de Bordeaux! Et un autre là-bas…»