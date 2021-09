Encre bleue – Des boîtiers dans le quartier Julie

Il y a des citoyens qui s’informent et retiennent tout ce qu’ils lisent; ceux qui lisent mais oublient tout ou une partie de ce qu’ils viennent d’apprendre; et puis il y a tous ceux qui passent à côté de l’information et qui semblent dépassés par la situation quand elle se présente.

Je parle du vaccin qui hante nos conversations? Même pas! C’est à propos de ces petites boîtes qui viennent de pousser dans le canton comme des champignons et qui intriguent.

Ces carrés blancs avec une touche d’orange sont sortis sur un seul côté des rues, au pied des immeubles, contre des bords de trottoir, souvent retenus au sol par de gros rubans adhésifs jaune et noir. Ceux qui collent vraiment.

Et c’est comme pour tout: une fois qu’on a repéré la chose, on ne voit plus qu’elle dans le paysage. Faut dire qu’il y en a actuellement 20’000 dans la région. Une vraie invasion!

Les citoyens qui ne sont pas au courant de leur usage pensent peut-être que ce sont des pièges à rats, des caméras cachées, voire des objets de décoration urbaine. De petits malins vont parfois jusqu’à les décorer ou les colorier. Il arrive aussi que des fâcheux les piquent. C’est là que ça se complique.

Que peut bien faire un particulier avec un géophone dans sa cuisine?

Parce que oui, ces bidules étranges sont truffés d’électronique. Ils sont conçus pour capter des ondes émises par des camions vibreurs, dans le cadre d’une nouvelle campagne de prospection géothermique. Les SIG procèdent ces jours à une sorte d’échographie du sous-sol, comme annoncé un peu partout.

Une expérience peut-être bruyante, de l’avis de certains riverains, mais nécessaire, si l’on veut développer des énergies renouvelables. Ces boîtiers ont leur utilité, faut donc pas faire joujou avec.

Encore faut-il le savoir, diront certains. Oui, j’ai dû lire ça quelque part, mais c’est quoi au juste, ces boîtiers?…

