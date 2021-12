Regard Eco - Des blessures dans les pays émergents

Les séquelles de la pandémie seront très certainement plus durables dans les pays émergents que dans les pays développés. La vaccination y a été plus lente dans les premiers, qui par ailleurs n’ont pas été en mesure de déployer les mêmes mesures de soutien conjoncturel. Dans ces conditions, leur activité économique ne s’est pas totalement redressée en 2021 et la production pourrait rester inférieure à sa tendance d’avant crise jusqu’en 2023.

Certes, l’amélioration de l’accès aux vaccins devrait permettre à ces pays de mieux vivre avec le virus et ses variants, tout en limitant les dommages économiques.

Mais avec le retrait simultané des mesures de soutien financier, le premier semestre 2022 risque d’être difficile dans les pays émergents.

Les dépenses publiques sont peu susceptibles d’augmenter et nous tablons sur une certaine contraction des politiques budgétaires, même si les points de départ sont très différents, et les situations très variables. Les pays où la croissance potentielle est faible et l’endettement élevé, comme l’Argentine, le Brésil ou l’Afrique du Sud, pourraient connaître de plus grandes difficultés en termes de viabilité de la dette que les pays où la dette publique est peu importante (comme la Russie, le Chili et le Pérou) et que ceux où le potentiel sous-jacent de croissance future est plus élevé (comme l’Inde).

Mais, au début 2022, le plus gros frein à la croissance viendra probablement des politiques monétaires.

Les principales banques centrales ont déjà commencé à relever leurs taux directeurs, et ce de façon décisive, afin de ralentir l’inflation et d’ancrer les anticipations. Mais avec la hausse des prix de l’énergie qui se maintiendront probablement à des niveaux élevés tout au long de l’hiver, une demande mondiale soutenue par l’épargne privée constituée durant la pandémie, et des pénuries d’offre qui ne se résorberont que graduellement, l’inflation peut rester sous pression haussière encore quelques mois. Par conséquent, les cycles de hausse des taux devraient se poursuivre au moins jusqu’à la fin du premier trimestre 2022.

Cela dit, les situations et les risques spécifiques sont nombreux.

Le Brésil est sans doute l’un des cas de figure les plus inquiétants, et fait aujourd’hui face au spectre de la stagflation, c’est-à-dire une croissance faible, voire inexistante, et une inflation très élevée. Les incertitudes en matière de discipline budgétaire en cette année d’élection présidentielle compliquent la tâche de la banque centrale, qui rencontre des difficultés à ancrer les anticipations d’inflation. Les taux pourraient dépasser 11% en 2022, pesant significativement sur l’activité économique.

En Russie, à l’inverse, le cycle de resserrement monétaire pourrait bientôt atteindre son pic, et une fenêtre de baisse des taux s’ouvrir en deuxième partie d’année.

Enfin, les pays asiatiques devraient pouvoir maintenir une politique monétaire accommodante grâce à une inflation modérée.

L’écart de croissance historiquement significatif entre les pays émergents et les pays développés avait déjà commencé à se réduire avant la pandémie, sur fond de stagnation de la mondialisation, de vieillissement démographique et d’un moindre potentiel de rattrapage. Cette tendance s’est accentuée avec la crise. Compte tenu des dommages causés dans l’éducation, de l’amplification des inégalités et des pertes structurelles nées de la pandémie, la croissance émergente restera probablement durablement plus faible.

Stéphanie de Torquat Afficher plus Stratège macro Banque Lombard Odier & Cie

