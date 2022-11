HERMANN

Le 27 novembre, les Saconnésiens sont appelés aux urnes pour une votation liée à l’extension du tram Nations-Grand-Saconnex. Ils s’exprimeront sur une délibération acceptée par les élus du Conseil municipal en novembre 2021, mais attaquée ensuite par référendum. Cette délibération approuve des changements qu’une majorité d’élus juge nécessaires. D’autres Saconnésiens n’en veulent pas.

Nouvelle voie pour la mobilité de demain

Pierre Eckert Afficher plus Comité unitaire OUI au TRAM (Vert-e-s, PS, Le Centre, ATE, Pro Vélo) DR

Véritable atout pour la mobilité de l’ensemble de la population, le projet de tram Nations – Grand-Saconnex allie respect de l’environnement et qualité de vie. Le tram Nations-Grand-Saconnex desservira non seulement une partie importante de la population saconnésienne, mais permettra également de diminuer notablement le trafic pendulaire. Une voie verte incluant une véritable piste cyclable bidirectionnelle sera également construite tout au long du parcours.

Prétexte avancé par les référendaires pour s’opposer au projet, la végétation existante est pourtant prise en considération dans tous ses aspects, soit conservée, soit renouvelée. Il est vrai que la réalisation de l’arrêt de tram «Pommier», principal point de desserte des quartiers les plus denses que sont La Tour et Le Pommier, nécessite l’abattage de quelques arbres situés sur la parcelle du Chapeau-du-Curé. Il a fallu arbitrer entre le remarquable parc arboré de la campagne Pictet situé en face et le bosquet qui a poussé de façon sauvage à proximité de la route.

Le plan d’aménagement paysager qui en découle prévoit une compensation (deux arbres nouveaux pour chaque arbre enlevé) avec des essences plantées en pleine terre, résistantes et adaptées au réchauffement climatique. Par ailleurs, la spectaculaire voûte arborée située au-dessus de l’InterContinental sera intégralement conservée.

La route des Nations et son tunnel seront achevés dans le courant de l’année 2023. Afin que la plus grande partie du trafic motorisé de transit soit redirigée vers cet axe, il était important que la route de Ferney soit déclassée. C’est ce qui a été obtenu dans un accord avec le Canton signé en 2017. Ce déclassement permet de mettre en place des mesures de modération telles que des limitations de vitesse, des passages pour piétons et une fermeture de certains tronçons.

Malgré la hausse de population projetée dans tout le secteur entre Cointrin, Ferney et les organisations internationales, les projections montrent un abaissement significatif du trafic automobile sur l’ensemble des chemins communaux. Seul l’axe Sarasin-Terroux pourrait absorber 15% de trafic supplémentaire, issu des constructions qui seront réalisées prochainement le long de l’avenue Louis-Casaï.

Le rétrécissement du projet voulu par les référendaires conduira inévitablement à un abaissement de sa qualité, voire à le dénaturer: îlots de tram étroits et peu sûrs, piste cyclable interrompue ou inexistante, place manquante pour les nouvelles végétalisations.

Les déplacements de la population évoluent progressivement vers une mobilité douce et des transports collectifs. Outre les bienfaits sur le plan de la pollution et du bruit, ces moyens de transport offrent une réelle alternative aux transports individuels motorisés. Le projet du tram Nations-Grand-Saconnex s’inscrit dans cette évolution, intégrant pleinement le patrimoine culturel, architectural et végétal des lieux. C’est pourquoi nous le soutenons avec conviction.

Non à la démesure et oui aux alternatives

Didier Duret Afficher plus Mandataire du comité référendaire DR

En filigrane du vote référendaire communal du 27 novembre sur les cessions de terrains communaux, les citoyens du Grand-Saconnex qui voteront non affirmeront leur volonté d’avoir des solutions alternatives respectueuses de leur ville. Le gigantisme doit être revu à la baisse. Le trafic de transit devra être abordé de manière pratique. Les espaces arborés naturels devront être préservés et les pistes cyclables être de qualité. Ce référendum n’est pas contre le tram, mais contre les conséquences du gigantisme.*

Les Saconnésiens veulent des solutions et non de nouveaux problèmes. Pratiquement, ils souhaitent restreindre les emprises. En effet, 47% de la route de Ferney verra une augmentation de sa largeur de plus de 10 mètres (en pleine ville!). Certains tronçons passeront de 15 à plus de 30 mètres. Des options existent avec des pistes cyclables, linéaires, sûres, agréables et loin des axes. Les Saconnésiens sont très attachés au Chapeau du Curé, arc arboré comprenant des centaines d’arbres de toute taille et mis en péril. C’est une source de pleine nature et de fraîcheur, effet qui été démontré lors de la canicule de 2022.

Le projet aggrave le problème du trafic. Alors que le Tunnel des Nations n’absorbera pas une quantité suffisante du trafic, ainsi 13’100 v/j s’engouffreront encore dans les quartiers** à la suite des fermetures définitives de la route de Ferney entre les Morillons et l’Hôtel Intercontinental, et au bas du chemin Auguste Vilbert. Une possibilité est d’intensifier le flux par le Tunnel des Nations.

La votation du 27 novembre 2022 aura lieu en pleine connaissance des données révélées lors de l‘enquête publique de mai 2022 où les détails étaient enfin à disposition, comme les autorités l’ont reconnu. Pourquoi nos adversaires prennent-elles tant de peine à nous contrer depuis le début du processus référendaire puisqu’elles pensent qu’il est inutile de s‘opposer à ce projet? Pourquoi contester la légitimité du comité référendaire, accusation heureusement redressée par un Arrêt de la Chambre constitutionnelle du 14 octobre ou encore annoncer à la population un débat avant notre accord?

Les Saconnésiens veulent une véritable concertation et non des séances d’hypnose collective visant à nous faire prendre des élargissements pour des «coutures» et des abattages d’arbres comme «écologiques». La réalité est que ce projet pharaonique divisera Le Grand-Saconnex et restreindra la mobilité des Saconnésiens. Deux arbres plantés dans un îlot de chaleur pour un arbre abattu de ne substitueront pas à la fraîcheur de cet espace arboré naturel. Le contre-exemple aux maladresses de ces concertations est le Jardin des Nations où les propositions des citoyens sont écoutées et suivies.

Les citoyens saconnésiens sont les maîtres du résultat du 27 Novembre et voter non permettra de rétablir une juste mesure, autre valeur démocratique, pour contrer la démesure!

