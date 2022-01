Solutions – Des bancs pour apaiser la vie du préau Porté par la fondation Action Innocence, ce projet vise à lutter contre le harcèlement en milieu scolaire. Xavier Lafargue

Le banc installé à l’école de la Tambourine, à Carouge, fruit de la campagne contre le harcèlement initiée par la fondation Action Innocence. GABRIEL LADO

Le problème Afficher plus Les cours de récréation ne sont pas forcément des lieux de détente pour tous les élèves. Le harcèlement – insultes, mise à l’écart par exemple – commence parfois dans les préaux d’école. Avant de se prolonger hélas fréquemment en cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Un fléau qui peut aussi toucher de jeunes enfants.

On dirait des baguettes d’un jeu de Mikado géant. Mais non, ce sont simplement des bancs, agréablement colorés. Ils ont pris place cet automne dans trois préaux d’écoles primaires genevoises, à Carouge et Troinex. Ce mobilier n’a pas été installé, ni même conçu par hasard. «Il symbolise le bien vivre ensemble», souligne Tiziana Bellucci, directrice générale d’Action Innocence. Créée à Genève en 1999, cette Fondation développe des actions pour prévenir les risques liés à la mauvaise utilisation des écrans, notamment au travers des réseaux sociaux. Et en toile de fond, pour lutter contre le cyberharcèlement.