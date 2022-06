Spectacle itinérant – Des baladins invitent une sorcière chez les vignerons La Compagnie La Mouette met à l’honneur l’histoire et les légendes de Genève durant tout l’été. Les comédiens se produiront dans les cours de huit domaines viticoles. Xavier Lafargue

Ambiance joyeuse à l’heure des répétitions pour les comédiens de la Compagnie La Mouette. Le charroi attend encore ses décors. DR

Une légère odeur de soufre va flotter cet été sur le vignoble genevois. Mais rien à voir avec la vinification. Les émanations sortiront tout droit du «Charroi de la Michée». Ce spectacle itinérant se jouera dans les cours de huit domaines viticoles à Athenaz, Troinex, Soral, Cologny, Jussy, Bourdigny, Peissy et Peney. «J’avais envie d’aller dans plusieurs secteurs du canton, explique Jacques Sallin, qui signe les textes et la mise en scène. Je voulais aussi des cours ayant un certain cachet. Je suis allé voir ces vignerons, leur accueil a été magnifique.»