À deux pas du carrefour de l’Étoile, le parc de la Maison Baron, une résidence pour artistes de passage, est un incroyable îlot de verdure préservé de la bétonnisation dans le secteur des Acacias et du PAV. LUCIEN FORTUNATI

Ultrabétonné comme l’est le quartier du PAV et des Acacias, on l’imagine a priori dénué de toute biodiversité. Pourtant, dans les interstices entre les activités industrielles, ou même dans le ballast des voies ferrées, se nichent une faune et une flore insoupçonnées. Sans parler des animaux qui s’y aventurent à la nuit venue, comme les renards et les blaireaux.

La direction du PAV et l’association La Libellule organisent des balades pour faire découvrir cette nature discrète et résiliente. L’idée est de montrer ce qui existe déjà, mais aussi de discuter de la place accrue qu’il est prévu de laisser à la biodiversité – par exemple autour des rivières qui vont être remises à ciel ouvert, l’Aire et la Drize – dans ce secteur appelé à être radicalement transformé.

«On retrouve dans ces friches industrielles des plantes qu’on ne voit plus dans les jardins trop artificialisés» David Bärtschi, cofondateur de l’association La Libellule

La première de ces promenades a lieu ce jeudi en fin de journée. Le départ se fait à l’angle de la rue des Noirettes et de l’avenue de la Praille. Les participants feront un tour d’environ 2 kilomètres dans le PAV, qui s’achève environ deux heures plus tard le long de la route des Acacias.

Entre-deux, les représentants de la direction du PAV et de la Libellule présenteront les nombreuses espèces animales qui vivent là, qu’il s’agisse d’oiseaux, d’insectes, de reptiles, de mammifères ou d’animaux domestiques.

Une biodiversité à conserver

La végétation n’est pas en reste, entre les grands arbres et leurs nombreux services écosystémiques, les orchidées qui poussent sur les talus le long des routes et toutes sortes d’autres plantes: «On retrouve dans ces friches industrielles des plantes qu’on ne voit plus dans les jardins trop artificialisés, relève David Bärtschi, cofondateur de la Libellule, qui sera un des guides de ces balades. Souvent, elles sont même plus riches en biodiversité que la campagne façonnée par l’agriculture.»

Au passage, on découvrira les rares poches de verdure ayant échappé au bétonnage, comme le parc de la Maison Baron, l’îlot Ternier ou le talus à l’arrière du quartier de Surville. «Il est important de conserver ces espaces de verdure pour laisser des réservoirs à la biodiversité, souligne Anne-Lise Cantiniaux, cheffe de projet nature et paysage pour le PAV. Cela permettra à la faune et la flore de coloniser plus vite les futurs aménagements.»

La visite est gratuite, mais il faut s’inscrire en ligne. Quatre autres dates sont prévues, les 30 mai, 1er juin, 6 juin et 13 juin.

