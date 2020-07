Série d’été (5/6) Cours insolites – Des bains d’eau glacée pour renforcer le système immunitaire Décriée par certains, la méthode Wim Hof qui consiste à soumettre son corps à des températures glaciales trouve désormais des adeptes à Genève. Andrea Machalova

Après des exercices de respiration, les participants plongent leurs mains dans le bain d’eau glacée, avant de s’y immerger complètement. DR

Mettre son corps et son esprit à rude épreuve, voilà ce qui a motivé Irena Manola à suivre un atelier d’initiation à la méthode Wim Hof, dispensée depuis peu au fitness Indigo, à Genève. Imaginée il y a une vingtaine d’années par le Néerlandais Wim Hof, également surnommé «l’homme de glace», la méthode se compose de différents exercices de méditation et de respiration qui ont pour but de préparer le corps et l’esprit à se plonger dans un bain d’eau glacée. Un choc thermique qui aurait pour conséquence de renforcer le système immunitaire, contribuerait à réduire le stress et améliorerait par la même occasion la qualité du sommeil et les performances sportives.