Nouvelle recherche – Des bactéries sont mises en cause dans l’endométriose Selon une étude japonaise, les femmes souffrant de cette maladie sont plus souvent infectées par un groupe de bactéries. Peut-on espérer un traitement antibiotique? Caroline Zuercher

L’endométriose est une maladie chronique qui peut engendrer de fortes douleurs. Getty Images/iStockphoto

Elle touche environ 10% des femmes et des jeunes filles en âge de procréer. Et jusqu’à 50% de celles qui rencontrent des problèmes de fertilité. Pourtant, l’endométriose reste entourée de questions: on en sait peu sur ses origines et sur les traitements possibles. Une étude japonaise donne de l’espoir aux personnes atteintes par cette pathologie dans laquelle un tissu semblable à la muqueuse de l’utérus (l’endomètre) se développe dans d’autres parties du corps et provoque des lésions.