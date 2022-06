Orages en Suisse – Des averses bienvenues pour la nature La pluie tombée entre mercredi et vendredi a offert un répit à la flore en cette période de sécheresse.

La Suisse centrale et le canton du Jura ont enregistré 50 à 80 l/m² de pluie du 20 au 24 juin. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Martial Trezzini

Les pluies et orages tombés entre mercredi et vendredi ont complètement rattrapé par endroits le déficit de précipitation pour le mois de juin. Le Tessin a été particulièrement arrosé, de même que le Jura et la Suisse centrale.

Sur le reste de la Suisse romande, les cumuls pluviométriques sur ces derniers jours sont généralement compris entre 20 et 40 l/m2. Les cantons de Genève et de Fribourg ont été moins bien arrosés avec environ 10 à 15 l/m2, tandis que le Valais central est resté en marge avec seulement 3 à 10 l/m2.

Sur l’ensemble du mois de juin, les précipitations atteignent en moyenne entre 50 et 100 l/m2 en Suisse romande et même un peu plus dans le Jura vaudois et sur les reliefs du Bas-Valais. Le reste du Valais a par contre connu nettement moins de précipitations, notamment en Valais Central et dans le Haut-Valais.

Les orages de ces derniers jours ont ainsi permis à certaines régions d’atteindre la norme de précipitations pour un mois de juin. C’est le cas en Suisse romande pour la vallée de Joux ainsi que l’Ajoie. Le déficit demeure en revanche plus ou moins marqué dans les autres régions, écrit le site privé.

