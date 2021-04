Les choix de la rédaction – Des auteurs à découvrir autrement Un week-end pour relire en BD le régime fasciste espagnol, en roman le film «Bonnie et Clyde» ou fuguer avec un lévrier. Cécile Lecoultre

Teresa Valero cumule les talents dans «Contrapaso». DR

Une BD sous régime

BD Les moins de 40 ans ne se rappellent peut-être pas que l’Espagne fut une dictature féroce jusqu’en 1975 et l’arrivée sur le trône de Juan Carlos. Teresa Valera est née en 1969 à Madrid et elle a connu la transition vers la démocratie. Après avoir travaillé soit comme scénariste, soit comme dessinatrice, elle tient les deux rôles dans cette nouvelle série qui remonte à l’hiver 1956. Deux journalistes d’une revue muselée par le régime enquêtent sur une série de meurtres qu’ils ne pourront jamais révéler à leur public. Ils démontent surtout un trafic de bébés au profit des caciques fascistes. Le dessin élégant enrobe une réalité qui l’est beaucoup moins et des moments d’humour aident au moment de plonger dans l’horreur. dmog

Marika Maijala a grandi dans la campagne finlandaise avant de s’installer à Helsinki. Jennifer Ahlamaa/DR

Dans «Rosie court toujours», la dessinatrice use de crayons gras avec une générosité spontanée. DR

Un bouquin pour fuguer

Jeunesse À 45 ans, Marika Maijala a gardé la fantaisie spontanée des petits. Dans «Rosie court toujours», la Finlandaise explose les cadres des livres pour enfants, et d’ailleurs saute littéralement les barrières pour commencer. Ainsi de son héroïne Rosie, lévrier de compétition qui se fait la belle. L’auteur chasse du bout de ses crayons gras la fugueuse en mal d’aventures. Une fois largué le dossard No 2, sa championne renifle l’herbe de la liberté et galope vers la forêt et ses senteurs de mousse. Un cirque la retient à peine, la ville gronde comme un animal sauvage. Sa créatrice dit n’aimer que les histoires de chien un peu dingues. Une virée espiègle à caresser à rebrousse-poil des productions habituelles. Dès 5 ans. cle

Une chronique flingueuse

Roman En 1998, Nicolas de Crecy était consacré au Festival d’Angoulême pour «Léon la Came», avec le cinéaste Sylvain Chomet. Il y a une dizaine d’années, le Parisien reprenait son flirt intense avec le septième art en inventant un savoureux «Carnets de Gordon McGuffin». Dans son premier roman, le cinéphile se glisse dans l’intimité de Bonnie et Clyde, version cévenole. Comme Billy the Kid réfugié en Bolivie, les braqueurs de banque se seraient exilés dans la France de Giscard. Écoulant de la poudre dans leur Lavomatic, et que de la lessive, Eva et Claude périclitent avec d’autres bras cassés, sans que leur aura ne se délave. Jusqu’au final panoramique qui les ressuscite pour l’éternité en Écho et Narcisse. cle

Nicolas de Crécy, artiste polyvalent, de la BD au roman. DR

