Nouvel-An – Des aurores boréales dans le ciel genevois, faute de mieux À défaut d’une fête sur le quai du Mont-Blanc, la Ville propose un spectacle représentant les lumières de l’Arctique. Les festivités ont également été annulées dans les autres communes. Théo Allegrezza

En juillet 2019, le spectacle de Dan Archer avait été montré lors d’un concert de l’Orchestre de la Suisse romande sur la scène Ella Fitzgerald du parc La Grange, aux Eaux-Vives. MAURANE DI MATTEO

Un air d’Arctique soufflera dans le parc des Bastions en fin de semaine. À partir de vendredi et jusqu’à dimanche, la population pourra admirer des aurores boréales dans le ciel genevois. Contrainte d’annuler la fête du 31 décembre prévue sur le quai du Mont-Blanc, la Ville propose à la place le spectacle gratuit «Borealis», qui simule à l’aide de particules d’eau et de rayons laser le phénomène habituellement visible dans le Grand-Nord durant l’hiver.

Cette installation est l’œuvre de l’artiste suisse Dan Acher. Elle avait déjà été montrée lors d’un concert de l’Orchestre de la Suisse romande (OSR) au parc La Grange en juillet 2019. Elle sera accompagnée par une musique du compositeur français Guillaume Desbois. Les représentations auront lieu toutes les quarante-cinq minutes dès 19 heures et jusqu’à minuit (23 heures seulement samedi et dimanche). Elles se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur, avec une jauge limitée et sur présentation du certificat Covid, précisent les autorités. Aucun stand de restauration n’est prévu sur place.

«Rien n’est prévu»

De fait, il s’agira de l’unique festivité en lien avec la nouvelle année. Le traditionnel réveillon de la solidarité a, lui aussi, dû être annulé. En contrepartie, la Ville a fait savoir qu’elle soutiendrait financièrement une dizaine d’associations qui proposent des repas festifs décentralisés à leurs bénéficiaires pendant la période de fin d’année.

La résurgence de la pandémie a sonné le glas des velléités festives dans l’ensemble des communes genevoises. Aucune mention d’une quelconque célébration sur les sites internet de Carouge, d’Onex, de Meyrin, de Versoix ou encore de Collonge-Bellerive. «Rien n’est prévu», confirme le maire de Vernier, Mathias Buschbeck. À Genthod, la verrée coutumière du 1er janvier n’aura pas lieu non plus. Il ne reste plus qu’à se donner rendez-vous l’an prochain.

