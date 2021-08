Les produits bios 5/5 – Des aubergines soignées aux essences naturelles Maraîchers à Veyrier, Laure et Francis Chavaz sont passés au bio par conviction. Ils ne regrettent rien, malgré les aléas de la météo. Antoine Grosjean

Bien que convaincus de passer au bio, Laure et Francis Chavaz, maraîchers à Veyrier, ont hésité quelques années avant de franchir le pas, en 2016. MAGALI GIRARDIN

Les cageots remplis d’aubergines rutilantes et de tomates charnues ne disent pas toute la réalité de cet été maussade. Lors de notre visite début juillet chez Laure et Francis Chavaz, maraîchers à Veyrier, la météo pluvieuse fait craindre des récoltes médiocres. Par manque de soleil, les fruits, légumes et céréales tardent à mûrir et le taux d’humidité élevé accroît les risques de maladies.

Les aléas météorologiques sont le lot de tous les agriculteurs, mais dans les exploitations bios, où il est exclu de sortir l’artillerie lourde pour protéger ses cultures contre les ravageurs et les maladies, les conséquences peuvent être d’autant plus graves. Cependant, cela ne décourage pas ce couple, qui a choisi la voie du bio par conviction, malgré la surcharge de travail et les impondérables.