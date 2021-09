Terrorisme – Des attaques isolées sont toujours possibles en Suisse Délégué du Réseau national de sécurité, André Duvillard n’écarte pas la possibilité d’attaques terroristes isolées en Suisse.

André Duvillard est le délégué du Réseau national de sécurité (archives). KEYSTONE/PETER KLAUNZER

La menace terroriste demeure «élevée» en Suisse, estime André Duvillard, délégué du Réseau national de sécurité (RNS). Il pointe un risque d’acteurs isolés passant à l’acte en s’inspirant de l’idéologie du groupe de l’État islamique (EI).

«Des attentats du type de ceux de Paris (2015) ou de Bruxelles (2016) ne sont guère probables à l’heure actuelle», explique André Duvillard dans un entretien diffusé jeudi par «La Liberté» et ses journaux partenaires, à quelques jours du vingtième anniversaire des attentats du 11 septembre aux États-Unis.

Ce genre d’attaque nécessite une grande organisation et une logistique, poursuit-il. «Avec la fin de l’EI en tant qu’entité territoriale, le risque de ce type d’actes a diminué». Mais des attaques isolées, «comme celle de Morges en 2020, peuvent en revanche se produire et leur impact peut être tout aussi important que des attentats de grande ampleur», précise André Duvillard.

Extrême droite, une «préoccupation»

Si le groupe État Islamique a disparu en tant qu’entité territoriale en Syrie et en Irak, son outil de propagande «reste actif», remarque-t-il. «Le mouvement se développe dans d’autres régions du monde comme en Afrique et en Asie». Pour André Duvillard, l’extrême droite constitue également actuellement «une source de préoccupation». Il cite comme exemple l’Allemagne et la Norvège. «Ces groupuscules sont souvent interconnectés».

Quant à la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, il estime que «c’est difficile à dire à l’heure actuelle» s’ils représentent un risque. «On sait […] que les talibans étaient proches d’Al-Qaïda il y a vingt ans. Officiellement, ils se disent davantage modérés. À voir».

