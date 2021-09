Nouvelle exposition au MEG – Des artistes nous incitent à respecter l’environnement Dans sa nouvelle installation, «Injustice environnementale – Alternatives autochtones», le Musée d’ethnographie de Genève (MEG) met en scène des œuvres de créateurs engagés. Pascale Zimmermann Corpataux

L’artiste Kandi McGilton, créatrice ts’msyen (nord-ouest du Canada et des États-Unis), contribue à maintenir vives sa culture et sa langue natale, le sm’algyax. IRINA POPA

On aurait tort de s’arrêter au titre que s’est choisi le Musée d’ethnographie (MEG) pour sa nouvelle exposition annuelle, aussi rébarbatif qu’alambiqué: «Injustice environnementale – Alternatives autochtones», à voir dès le 24 septembre et jusqu’au 21 août 2022. Pour un colloque universitaire, passe, mais pour un événement grand public…

On aurait tort car l’installation, captivante, recèle une mine d’informations pour réfléchir à la nécessité de préserver ce qui nous entoure, comme le font tous les artistes qui ont été invités à créer des œuvres pour l’accrochage genevois et à le coproduire. On aurait tort car l’intitulé, au fond, synthétise exactement de quoi il retourne. «Nous traitons du changement climatique, des dégradations induites par lui sur l’environnement et des moyens mis en place par les populations pour y faire face. C’est pourquoi nous parlons d’alternatives: il ne s’agit pas de solutions à proprement parler, mais de manières d’être en relation avec son cadre naturel et d’en prendre soin», résume Carine Ayélé Durand, commissaire et curatrice. «Et nous parlons d’injustice, parce qu’il est question des droits des peuples autochtones et d’atteintes qui leur sont faites alors qu’elles pourraient être évitées.»

«Les atteintes faites aux peuples autochtones pourraient être évitées.» Carine Ayélé Durand, commissaire et curatrice de l’exposition

La conservatrice en chef des collections du MEG ne craint pas d’user du mot autochtone: «Il n’est pas courant, c’est vrai, mais il faut que les gens l’apprennent car aujourd’hui il est partout. C’est le mot français pour désigner ceux que les Anglo-Saxons nomment les indigenous people. Le mot «indigènes» était utilisé durant la période coloniale. On ne l’emploie plus.»

Deux poétesses, l’une des îles Marshall, Kathy Jetnil-Kijiner, l’autre du Groenland, Aka Niviâna, ont rédigé une déclaration poétique commune pour s’insurger contre la montée des eaux dans leurs régions natales. IRINA POPA

Consentement demandé

Premier jalon d’une nouvelle façon de réaliser des expositions, souhaitée par le directeur du MEG, Boris Wastiau, «Injustice environnementale – Alternatives autochtones» ne se centre pas sur un coin du monde, une ethnie ou une pratique, elle traverse le globe et visite ses habitants. On voyage ainsi des Marocains de l’oasis d’Imider, la plus vaste mine d’argent d’Afrique, ayant organisé un sit-in durant neuf ans pour protéger leur canalisation d’eau, à l’artiste sami Maret Anne Sara, qui affiche sa résistance à la destruction des rennes en empilant des dépouilles de cervidés devant les tribunaux norvégiens.

Au fil des cinq sections qui structurent l’accrochage, on apprend comment les peuples autochtones, représentant 5% de la population mondiale, prennent soin de 80% de la biodiversité de la planète. Carine Ayélé Durand s’est fait un devoir de demander, à chaque étape, le consentement de ceux dont il est question. Fastidieux, mais indispensable pour qui veut initier un nouveau mode de monstration.

L’exposition «Injustice environnementale - Alternatives autochtones» est divisée en cinq sections, qui débutent chacune par une intervention artistique. IRINA POPA

Le thème de l’exposition, on l’aura compris, est grave. Son contenu, aussi abondant que nourrissant. On ne saurait la visiter en sifflotant les mains dans les poches. Pourtant, on évite le gavage car chaque étape du parcours s’ouvre sur une intervention artistique dont les créateurs n’ont pas été simplement conviés à s’exprimer au MEG, mais ont contribué à l’élaboration du concept et à sa mise en œuvre.

Jeux vidéo et masques

À travers des jeux vidéo et des chants, l’artiste anishinaabeg (Amérique du Nord) Elizabeth LaPensée relaie la marche des femmes sur des milliers de kilomètres pour guérir les eaux polluées en transportant de l’eau pure. Par son travail de tressage de l’écorce du cèdre rouge, Kandi McGilton, créatrice ts’msyen (nord-ouest du Canada et des États-Unis), contribue à maintenir vives sa culture et sa langue natale, le sm’algyax. Ses ouvrages constitués de milliers de perles colorées sont éblouissants.

Les masques du sculpteur d’Alaska David Robert Boxley illustrent le conte traditionnel du «Prince qui avait été enlevé par le Saumon», réinterprété par le poète Gavin Hudson. IRINA POPA

Un point crucial est mis en scène dans la troisième section, «les responsabilités réciproques». Deux artistes d’Alaska, le poète Gavin Hudson et le sculpteur David Robert Boxley, ont joint leurs talents pour illustrer, à travers un conte onirique et de superbes masques en cèdre peints, le fait que chaque élément sur terre, humain ou non, est responsable d’un autre élément, et ainsi de suite. Le visiteur adopte quatre points de vue – un jeune prince, un saumon, la rivière et le cèdre – jusqu’à prendre conscience de leur relation d’interdépendance. Un totem miroir sert de présentoir aux masques figurant les quatre protagonistes du conte et pouvant être portés lors de représentations théâtrales.

Hommes et femmes ont pour la plupart perdu de vue ce lien avec leur environnement et failli à leurs responsabilités envers lui, d’où la situation de crise vécue un peu partout dans le monde, mise en scène dans la quatrième partie de l’exposition.

Les trois artistes d’Alaska qui ont participé à l’élaboration de l’accrochage et créé des œuvres spécialement pour Genève: Kandi McGilton, David Robert Boxley et Gavin Hudson (de g. à dr.). IRINA POPA

Il fallait à cette immersion dans une réalité souvent déchirante un épilogue heureux. C’est la dernière étape du parcours, intitulée «le temps de la rencontre». Une œuvre monumentale descend du plafond au centre d’un banc circulaire sur lequel les visiteurs sont invités à s’asseoir pour faire connaissance. Des vêtements d’éleveurs de rennes sami ont été découpés en bandes colorées par Maret Anne Sara et assemblés par une technique de nouage ancestrale à des tissus de Malaisie et aux morceaux qui constituaient le premier sac créé par Kandi McGilton.

Plus loin se dévident un superbe poème de Gavin Hudson, «La grande tapisserie du cèdre», que l’on lit face à un miroir, et le texte «Debout, toi l’insulaire», qui raconte en vidéo les regards croisés de deux poétesses, l’une des îles Marshall, Kathy Jetnil-Kijiner, l’autre du Groenland, Aka Niviâna, toutes deux confrontées à la montée des eaux.

Le rôle joué par Genève dans la reconnaissance internationale des peuples autochtones, processus qui a débuté en 1923 à la jeune Société des Nations, s’est poursuivi en 1977 par la Conférence sur les populations discriminées et a abouti, en 2007, à l’adoption de la Déclaration des droits des peuples autochtones, a été opportunément rappelé au début de l’accrochage.

Pascale Zimmermann est journaliste culturelle depuis 2007, cheffe de la rubrique Culture jusqu'en 2020. Elle s'occupe en particulier de musées et expositions, littérature, archéologie, anthropologie, histoire et photographie. @zimmermanntdg

