Google porte à 1 milliard de dollars ses crédits publicitaires aux associations

Google a annoncé jeudi 200 millions de crédits publicitaires pour les ONG, portant le total pour 2020 à 1 milliard de dollars (950 millions de francs), afin d’aider les associations à lever des fonds, notamment dans les domaines de la santé et de l’injustice raciale. Le géant de la recherche sur internet a fait le constat de l’explosion des besoins des organisations combinée à l’assèchement des dons. À la crise sanitaire s’ajoute la prise de conscience aux États-Unis et ailleurs du racisme systémique à l’égard des personnes noires et racisées. Fin mars, le groupe californien avait déjà consacré 600 millions de dollars (570 millions de francs) aux institutions de santé et aux PME, pour qu’elles puissent continuer à communiquer avec les citoyens et les consommateurs malgré la distanciation sociale.