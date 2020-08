Halles de l’Île – Des artistes genevoises signent une belle fresque éphémère à huit mains Quatre dessinatrices dévoilent une création commune joyeuse et colorée Philippe Muri

Avec Isabelle Pralong (absente), Cécile Koepfli, Mirjana Farkas et Katia Orlandi (de g. à d.) ont créé un délicieux cadavre exquis, en l’Ile. Laurent Guiraud

Joyeuse et colorée, leur fresque occupe cinq des grandes fenêtres de la galerie Halle Nord, en l’Île. Signée des dessinatrices genevoises Mirjana Farkas, Cécile Koepfli, Katia Orlandi et Isabelle Pralong, cette création hybride qui a vu le jour en à peine plus d’un mois fourmille de détails. Fruit d’une féconde résidence d’été désormais arrivée à son terme, l’œuvre évolutive à huit mains a progressé au vu et au su des passants. Elle se découvre dans sa version finale ce jeudi, en public et en compagnie de ses créatrices. Hâtez-vous: elle ne reste visible que quelques jours, en extérieur, avant une exposition dédiée à Laura Thiong-Toye, à découvrir dès le 3 septembre.

Carte blanche

À l’origine de cette éphémère réalisation collective, une carte blanche offerte à un quatuor d’illustratrices inspirées. «Notre programmation était bien en place, mais le coronavirus a bouleversé le planning. Je me suis mise à penser à un projet permettant à des artistes d’intervenir sans interaction directe avec le public», explique Carole Rigaut, la directrice de Halle Nord. Pas de contrainte, sinon celle de travailler sur les vitres intérieures de l’espace, hautes d’environ 3,50 m pour une largeur de quelque 2 mètres. Un espace suffisamment vaste pour laisser courir l’imaginaire.

«Comme si de rien n’était»: un détail de la fresque. Laurent Guiraud

Contactées par Mirjana Farkas, les trois autres conceptrices de la fresque n’ont pas théorisé longuement avant de se lancer dans l’aventure, le 20 juillet dernier. À ses camarades, Isabelle Pralong a lu un texte de l’écrivain belge Benoît Coppée circulant sur les réseaux sociaux pendant la période du confinement. Une ode au ralentissement exprimant de manière très poétique le ras-le-bol de la Terre face aux comportements actuels. «On est arrivé à la conclusion qu’on ne pouvait plus faire «comme si de rien n’était». Au terme de la discussion, on s’est dit qu’on tenait là un bon titre tout autant qu’un fil rouge», commente l’auteure du récent «Je suis au pays avec ma mère», en sélection officielle au Festival d’Angoulême 2020.

Donner des vibrations

Entre elles, les quatre dessinatrices ont établi un miniprotocole, acceptant que chacune d’entre elles puisse intervenir sur les dessins des autres, les complétant et les prolongeant le cas échéant. «On a vraiment voulu qu’il se produise des interactions entre nous, à l’image d’une improvisation en jazz, souligne Isabelle Pralong. Il fallait être connectées les unes aux autres pour donner davantage de vibrations à nos dessins.»

«Comme si de rien n’était»: un détail de la fresque. Laurent Guiraud

Habituellement reconnaissables assez facilement, les styles distinctifs des quatre intervenantes se confondent ici dans un grand cadavre exquis. «Tout s’est fait de manière organique, sans véritable concertation. Il n’y a pas eu de prise de pouvoir graphique de l’une d’entre nous. Aucun ego n’a eu le dessus», relève Cécile Koepfli. S’inspirant plus ou moins d’esquisses ébauchées dans leurs cahiers de dessins respectifs, les créatrices ont progressé librement. «L’ensemble s’est construit comme un puzzle. Chacune a rebondi par rapport aux propositions des autres», constate Mirjana Farkas.

A contre-courant

Entremêlés à des éléments statiques, une foule de personnages se déplacent à contre-courant du Rhône tout proche, comme s’ils résistaient au mouvement qui devrait les emporter. Au-delà des formes dessinées sur les vitres, le regard se porte sur les couleurs. Une palette établie avec soin par les conceptrices de la fresque. «Il s’agit de tonalités de l’entre-deux, précise Katia Orlandi. Du gris qui tire vers le bleu, un bleu qui se teinte de vert, du rose assez pâle, du bordeaux, du blanc mais pas de noir ni de jaune.» Des teintes apposées au moyen de feutres utilisés notamment par les adeptes du street art, offrant tout à la fois fluidité et opacité.

«Comme si de rien n’était»: un détail de la fresque. Laurent Guiraud

Fruit d’une réunion d’affinités personnelles et artistiques, «Comme si de rien n’était» ne restera visible que quelques jours dans son état final. Dommage? Pas pour Mirjana Farkas: «Le grand coup de balai sur nos travaux n’effacera ni les photos de notre fresque, ni le plaisir d’avoir travaillé ensemble. Nos dessins se sont vraiment rencontrés.»