Le futur quartier Acacias 1, l’une des zones du projet Praille-Acacias-Vernets (PAV) appelée à accueillir plus de 2000 nouveaux logements, n’en finit pas de déchaîner les passions.

Alors que le projet de l’État, qui en est à sa deuxième mouture, est en consultation, un contre-projet avait été présenté il y a peu par le Collectif des associations d’habitants et de quartiers. Ce dernier, comme souvent à Genève, prônait un nouveau quartier mieux doté en «beaucoup de choses»: plus de verdure, plus d’espaces entre les immeubles, plus de lieux récréatifs. Et quelques moins aussi, notamment sur le nombre de bureaux prévus, «beaucoup trop», selon Marc Brunn, architecte et l’un des fers de lance de l’opposition au projet officiel.