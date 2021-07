Pédagogie estivale – Des archets conquérants dans un salon genevois La Geneva International String Academy a fait escale à la Société de lecture avec ses jeunes talents. Rocco Zacheo

Noémie Bialobroda, altiste du Quatuor Aviv, l’une des initiatrices de la Geneva International String Academy. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Des archets et un piano serrés les uns contre les autres dans un petit salon, celui de la Société de lecture, où tout laisse entendre que, d’un moment à l’autre, Brahms ou Schubert pourraient faire une apparition subite. Jeudi soir, c’est d’une illusion qu’il a été par courts instants question: celle d’un saut improbable dans l’âge révolu des grands romantiques, qui donnaient à consommer la musique de chambre dans le recueillement des espaces intimes.

L’expérience saisissante partagée par quelques dizaines de mélomanes, on la doit à une nouvelle manifestation, la Geneva International Academy, qui offre à vingt et un jeunes musiciens – violonistes, altistes, violoncellistes – triés sur le volet et venus du monde entier, de parfaire leur art dans un cadre apaisant. La partie la plus visible de cette aventure d’une semaine, ce sont les concerts précisément. Des rendez-vous qui montrent le degré d’excellence des participants, tous dans une phase avancée de leurs études, voire déjà embarqués dans une prometteuse carrière professionnelle.

Défi insensé

Il y a eu donc le temps de mesurer la virtuosité de certains d’entre eux. La Coréenne Se Tsoi, accompagnée par le pianiste Sander Settig, en a fait un étalage bluffant en dévalant sans encombre, avec une belle hauteur de vue, la redoutable «Étude en forme de valse» de Camille Saint-Saëns, version arrangée par Eugène Ysaÿe. Le deuxième hors-d’œuvre a été servi au violoncelle par Hannah Ruschepaul, aux côtés de la pianiste Yukiko Tanaka. Son «Pezzo Capriccioso» de Tchaïkovski, qui présente des défis insensés, a été relevé avec panache, malgré quelques scories dans les intonations.

Ce qui a impressionné le plus durant la soirée? Les deux quintettes, l’«opus 57» de Chostakovitch et l’«opus 111» de Brahms, placés au cœur du concert. Ils ont montré, sous l’impulsion des deux initiateurs et coaches de l’académie présents dans les ensembles, l’altiste Noémie Bialobroda et le violoniste Sergey Ostrovsky, une maturité et une grande cohésion entre des artistes promis à un bel avenir.

