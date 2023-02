Le développement de la Voie verte dans le secteur Carouge-Acacias entrainera la mort de dizaines d'arbres. IRINA POPA

Il est encore temps de corriger le tir

Stéphane Sauge, président des Vert’libéraux Carouge et Lancy*

Les Carougeois découvrent, non sans un pincement au cœur, ce qu’à Genève on entendait par «Voie verte». Sur la promenade des Orpailleurs, des coupes d’arbres sont en cours. Au programme, réfection des berges, chemin piétonnier, pistes cyclables.

Résultat: plus de voies, mais moins de vert. Plus loin, 650 m2 d’arbres seront remplacés par 350 m2 de plantation pour construire une passerelle sous le pont des Acacias. Et au-delà, vers la Jonction, que nous attend-il? Vu la place pour passer après la Queue-d’Arve, à moins de glisser les vélos entre les troncs, gageons qu’on va entendre les tronçonneuses.

Qu’est-ce qu’une Voie verte? Au lancement du projet d’agglomération en 2009, elle évoquait dans nos esprits un chemin partagé par les différentes formes de mobilité douce, où chacun se serait baladé à son rythme dans un paysage bucolique: définition qui répond en tout point à l’actuelle promenade des Orpailleurs!

Tandis qu’on rêvait de cette «Voie verte» qui traverserait le canton pour le bonheur des petits et des grands, les cyclistes espéraient de belles pistes mieux sécurisées. Car il en faut, de ces voies rapides, en site propre, pour notre santé et pour réduire notre empreinte carbone.

Or que s’est-il passé? Souvenons-nous des réactions à l’inauguration du tronçon vers Annemasse: on a découvert une voie trop minéralisée pour être verte et trop étroite pour être sécurisante.

Tout dans cette affaire semble être une question de vocabulaire plutôt que de bon sens. On essaie de marier l’autoroute à vélo et la balade dans la verdure sur une surface minimale. Or, pour d’évidentes raisons de sécurité, il faut séparer les flux piétonniers et cyclistes.

C’est à n'y rien comprendre lorsque l’on constate qu’en face, on roule déjà sur une double piste cyclable à l’ombre des arbres, de la Roseraie à la Jonction. C’est d’ailleurs sur cette même rive que les vélos et la végétation peuvent gagner de la place sur le stationnement de voitures.

On en conclut que nos autorités n’ont pas suffisamment tenu compte du terrain: les berges de l’Arve sont vertes des deux côtés, mais offrent moins de place aux cyclistes rive gauche. Ce sont en réalité deux voies vertes qui peuvent être réalisées: une à dominante piétonne rive gauche et une à dominante cycliste rive droite.

Au rythme où progresse la pétition contre la coupe des arbres, il est peut-être encore temps de corriger le tir sans tout bloquer. Mais nous devons surtout affiner notre vision de la mobilité douce et de la nature en ville. Construisons pour les vélos des voies rapides, mais pensons fluidité, ouvrages d’art et partage de la voie publique avec l’automobile. Réalisons des Voies vertes, mais laissons cheminer les générations en toute sécurité et relions les promenades existantes en de véritables corridors de la biodiversité.

Stéphane Sauge
Président des Vert'libéraux Carouge et Lancy, candidat au Grand Conseil.

Les abattages sont limités et raisonnés

Olivier Gurtner Président de Pro Velo Genève

Pro Vélo Genève soutient le développement des voies vertes qui doivent permettre à chacun-e de se promener et de se déplacer dans un cadre apaisé autant à pied qu’à vélo. L’aménagement des différents tronçons doit être choisi en fonction de l’environnement, de l’usage attendu et des réseaux cyclables et piétons. Pour créer de l’espace, il faut d’abord le prendre sur la voiture.

Les grandes communes du Canton sont envahies par les voitures, qui produisent du bruit, de la pollution, occupent une énorme place dans l’espace public. Genève est la lanterne rouge du bruit routier, qui gâche la vie de 120 000 habitant-e-s. Dans les centres urbains, les plus denses de Suisse, on souffre énormément de la chaleur.

Malgré tout, l’on préfère s’attaquer à une voie verte, et au vélo. Celui-ci est pourtant un moyen de transport silencieux, bon pour la santé, non-polluant et peu gourmand en place. Et les voies vertes ont fait leur preuve, notamment celle qui relie Annemasse à la Gare des Eaux-Vives, avec un grand nombre de personnes qui l’emploient chaque jour pour se rendre et rentrer du travail.

Le chantier qui commence actuellement à Carouge, entre les ponts de Carouge (Pont Neuf) et de la Fontenette va malheureusement voir des arbres abattus pour réaliser un tronçon de cette Voie verte. La ville de Carouge a pris toutes les mesures nécessaires pour limiter ceux-ci et nous imaginons, à terme, une promenade agréable, fraîche et arborée le long de la rive gauche de l’Arve. Il arrive que bâtir implique des abattages, limités et raisonnés, et c’est normal. Prétexte est pris par des antivélos pour critiquer cet aménagement de la promenade des Orpailleurs permettant le passage des cyclistes.

Quel objectif vise-t-on ici? Encourager les personnes qui se déplacent à laisser leur voiture pour emprunter des voies continues, sécurisées et pratiques. L’enjeu n’est pas ici la balade du dimanche, mais le déplacement au quotidien, qui doit être aussi efficace que sûr pour les employé-e-s, les familles et les entreprises. L’aménagement doit être convivial et attractif. La suite de la Voie verte carougeoise nécessite de supprimer plus de 70 places de parking voiture. De l’espace public sera libéré au profit des piéton-ne-s et des cyclistes. Sur ce périmètre, rappelons qu’il y a d’importantes discontinuités et que les cyclistes se retrouvent perdus au milieu d’un trafic dangereux.

La priorité donnée dans les années 60 aux transports individuels motorisés et l’espace démesuré occupé par les voitures laissent peu de place pour les autres usages: piétons, cyclistes, transports en commun et efforts de végétalisation. Nous en payons encore le prix fort et les lobbies automobiles cherchent à diviser pour mieux régner. Ne nous laissons pas berner: Pro Vélo Genève soutient pleinement les voies vertes, tout comme les initiatives «Climat Urbain» et «Pour un canton qui marche» qui favorisent les modes de déplacements actifs, bons pour la santé, l’économie et le climat.

Olivier Gurtner
Président de Pro Velo Genève.

