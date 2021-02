Lettre du jour – Des arbres disparaissent encore Opinion Courrier des lecteurs

DR

Grand-Lancy, 15 février

De nombreux arbres sont actuellement abattus au chemin des Palettes et à l’avenue Curé-Baud à Lancy pour laisser passer le tram. Les habitants de ce quartier pleurent ce massacre, car ils sont très attachés à leur quartier et à la qualité de vie qui y règne grâce à la végétation existante dans un milieu très minéral. Pour faire leur deuil, des habitants ont fixé sur les arbres identifiés par un point rouge des pancartes de type «Je suis condamné» ou «Je vais être abattu».

Cet abattage fait suite à une longue procédure liée à la mise en place du futur tram entre Palettes et le quartier des Cherpines et contre lequel plus de 200 oppositions avaient été déposées. En parallèle, ce projet a engendré une mobilisation importante des habitants pour réaliser un projet de tram qui s’intègre de manière respectueuse dans le quartier.

Malheureusement, les besoins exprimés par les habitants n’ont pas été tous entendus par les autorités, notamment concernant les arbres, les pistes cyclables, les zones de rencontre et la compensation des places de parkings. Des promesses sont faites pour compenser ces arbres abattus par de nouveaux spécimens.

Cependant, nous pensons que la compensation prévue est largement insuffisante, notamment dans un quartier aussi dense. Quand les habitants sont-ils écoutés?

Erika Brademann, présidente d’ALMA