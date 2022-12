Innovation à Genève – Des arbres connectés aux smartphones pour surveiller leur état de santé Un dispositif mis au point par l’Hepia permet de suivre en direct et à distance la vitalité d’un arbre. Des spécimens seront bientôt équipés au Grand-Saconnex. Aurélie Toninato

Le dispositif est non invasif pour l’arbre. STEPHANE KREBS

Des boîtiers vont prochainement fleurir sur une centaine d’arbres en Suisse romande, dont trois au Grand-Saconnex. Ils récolteront en continu des données sur leurs hôtes. Leurs missions: surveiller la santé des arbres et leur prodiguer des soins si nécessaire afin de rallonger leur espérance de vie et alerter les experts, sur leur smartphone, en cas de dégradation afin de limiter le risque de chute et d’accidents dans les lieux fréquentés.