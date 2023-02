Hockey sur glace aux Vernets – Des arbitres qui s’excusent c’est rare. Une nouvelle tendance? Le duo Hürlimann-Wiegand a pris la parole devant la caméra de MySports après le derby perdu par le GSHC contre FR Gottéron (3-5). La cause? Une mauvaise décision. Ruben Steiger

Stefan Hürlimann (à gauche) et Marc Wiegand (à droite) ont tenu à s’excuser de leur erreur après le match. MY SPORTS – CAPTURE

On joue la 58e minute dimanche soir aux Vernets lorsqu’une scène déclenche l’ire des Genevois et de leurs supporters. Dans un derby plaisant à suivre contre Fribourg-Gottéron, les Aigles sont menés d’une longueur (3-4) et poussent pour recoller au score. Bien installés en zone offensive, ils parviennent à faire trembler les filets grâce à une habile déviation de Teemu Hartikainen sur une passe de Henrik Tömmernes.