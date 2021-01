Russie – Des appartements de la famille Navalny perquisitionnés La police russe a fouillé mercredi plusieurs logements de l’opposant politique Alexeï Navalny, notamment ceux occupés par sa femme et par son frère.

L’équipe d’Alexeï Navalny a dénoncé mercredi les descentes de police menées dans plusieurs appartements de l’opposant russe et de ses proches. AFP

La police russe a multiplié les enquêtes et les perquisitions visant Alexeï Navalny et ses proches, a indiqué son équipe mercredi. «On ne laisse pas mon avocat venir, on a brisé ma porte», a crié à la presse par sa fenêtre Ioulia Navalnaïa, l’épouse de l’opposant incarcéré depuis son retour en Russie le 17 janvier dernier, dont l’appartement moscovite faisait l’objet d’une descente de police.

Une perquisition était également en cours dans les bureaux de l’organisation d’Alexei Navalny, le Fonds de lutte contre la corruption (FBK), a indiqué sur Twitter Lioubov Sobol, une de ses proches. Le directeur de cette organisation, Ivan Zhdanov, a de son côté tweeté: «Combien de policiers faut-il pour effectuer une fouille sans qu’il n’y ait personne sur place? (Bureau FBK)».

Violation des «normes sanitaires»

Selon Ivan Zhdanov, une troisième perquisition visait un autre appartement de l’opposant où se trouvait le frère d’Alexei Navalny. D’après la même source, ces raids interviennent dans le cadre d’une enquête du Ministère de l’intérieur pour violation des «normes sanitaires» en vigueur à cause de l’épidémie de nouveau coronavirus, après les manifestations samedi en Russie à l’appel de l’opposant.

«Il a été établi que les organisateurs et les participants aux manifestations non-autorisées avaient créé une menace de propagation du nouveau coronavirus», a indiqué le Ministère de l’intérieur avant les perquisitions, affirmant que des personnes infectées avaient manifesté à Moscou.

Réseaux sociaux sanctionnés

Parallèlement, le gendarme des télécoms Roskomnadzor a annoncé qu’il allait sanctionner les réseaux sociaux et sites Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, VKontakte, Odnoklassniki et YouTube pour avoir laissé en ligne des messages incitant, selon lui, des mineurs à manifester en faveur de l’opposant Alexeï Navalny.

Les enquêtes en lien avec les manifestations de samedi se multiplient alors que les partisans de l’opposant russe, pourfendeur de la corruption et ennemi juré du Kremlin, ont annoncé de nouveaux rassemblements dimanche.

Ainsi, le Comité d’enquête russe, chargé des investigations prioritaires, a annoncé mercredi qu’une vingtaine d’enquêtes avaient été ouvertes en lien avec les manifestations, notamment pour appels à des troubles, hooliganisme, violences à l’encontre des policiers ou encore pour incitation de mineurs à commettre des actions illégales. Le Ministère de l’intérieur a ouvert lui une enquête pour blocage de voie de transport, notamment à Vladivostok (Extrême-Orient) car les manifestants ont coupé la circulation en manifestant.

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi dernier dans une centaine de villes russes à l’appel d’Alexei Navalny. Ces manifestations non-autorisées se sont soldées par près de 3900 interpellations.

AFP