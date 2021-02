Lettre du jour – Des apparences trompeuses Opinion Courrier des lecteurs

Genève, 11 février 2021. Promenade Saint-Antoine. Affiche détériorée pour l'initiative populaire "Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage" qui exige qu'en Suisse, nul ne se dissimule le visage dans l'espace public. LAURENT GUIRAUD

Genève, 15 février

Les religions ont été rarement amies des femmes et des nombreux exemples historiques et actuels le prouvent. Beaucoup d’églises sont contre le droit à l’avortement, par exemple. Il suffit de penser à l’Argentine ou à la Pologne.

Lorsque les institutions religieuses ont eu le pouvoir, elles ont tout fait pour contrôler tous les aspects de la vie de la population et en particulier la vie et le corps des femmes. Pas de naïveté, tous les extrémismes religieux sont dangereux.

L’initiative «OUI à l’interdiction de se dissimuler le visage» soumise au vote le 7 mars prétend s’attaquer à l’oppression des femmes.

Or, si elle était acceptée, elle ne résoudrait aucun problème, elle ne protégerait ni libérerait aucune femme.

Cette initiative est un leurre qui vise à attirer l’attention sur un faux problème, en attisant les passions, la xénophobie et le racisme.

Elle détourne le débat public des vrais et graves défis auxquels notre société est confrontée tels que l’injustice sociale criante qui permet à une petite minorité d’accumuler des milliards alors qu’un nombre croissant de personnes vivent dans l’angoisse du lendemain, la dégradation de l’environnement, la perte de la biodiversité, la catastrophe climatique et tant d’autres, auxquels il est urgent de trouver de vraies réponses.

Ce sont ces sujets qui devraient faire l’objet de débats, de projets concrets et de réalisations, car il s’agit de questions de survie, du bien-être de la population et de l’avenir des générations futures. Il est absurde de s’échauffer pour quelques visages dissimulés alors que depuis près d’un an nous sommes toutes et tous masqué·e·s.

Évitons de tomber dans le panneau, en votant NON à l’initiative anti-burqa.

Marina Decarro